Honzík byl šťastný, že konečně může mezi děti. Jenže leukémie se vrátila

Rád by si hrál s jinými dětmi nebo šel ven. To ale čtyřapůlletý Honzík nesmí. Znovu je zavřený v nemocničním pokoji jen s mámou, aby se od nikoho nenakazil viry ani bakteriemi.

Když je mu dobře, neleží v posteli. Hraje si a chodí po pokoji, ale všude s sebou musí vozit infuzní stojan na kolečkách, ke kterému je připojený hadičkami. Přes ně mu do žíly kapou léky, jejichž cílem je porazit rakovinu kostní dřeně – leukémii. S tou malý chlapec bojuje už podruhé.

Onemocní 80 dětí ročně

Honzík není v takové situaci jediný. „Každý rok v Česku onemocní různými typy leukémií asi 80 dětí. Většina se uzdraví, ale deseti až patnácti procentům se nemoc do pěti let vrátí,“ říká Lucie Šrámková, přednostka pražské kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

„Velkou nadějí na vyléčení je pak transplantace kostní dřeně. Výjimečně k ní přistupujeme už po první léčbě,“ dodává Šrámková.

V motolské nemocnici se léčí více než polovina českých dětí s leukémií. A téměř všechny tam podstupují zmíněnou transplantaci kostní dřeně, většinou od cizích dárců přihlášených do registru. Pro Honzíka už je jich vytipovaných několik.

Honzík Sobek z Frýdku-Místku od dvou let bojoval se vzácným podtypem akutní lymfoblastické leukémie. Léčba trvala dva roky a byla úspěšná, ale radost z uzdravení netrvala dlouho. Nemoc se vrátila a druhým domovem malého chlapce je opět nemocniční pokoj.

Několik dětí ročně dostává kostní dřeň i ve Fakultní nemocnici Brno, ale jen když se najde vhodný dárce mezi jejich příbuznými.

„Když Honzík onemocněl poprvé, byl to pro nás šok. Potřebovali jsme s manželem podporu psychiatrů. Teď je to ještě těžší, protože už víme, co je před ním a co vše čeká celou rodinu,“ říká chlapcova máma Zuzana Sobková, která znovu „bydlí“ spolu s Honzíkem na dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. „Ta je naším druhým domovem. Lékaři i sestřičky se o nás naštěstí starají skvěle. Jsme jim velmi vděční,“ dodává Sobková.

Její syn byl od narození zdravý, stejně jako třináctiletá dcera Barunka. Zlom přišel, když měl chlapec necelé dva roky. Na jaře 2022 se mu na kůži objevily zvláštní červené flíčky, byl unavený, bledý... Pak se mu ještě zvětšilo jedno z varlat, měl v něm bulku s tekutinou. Prošel sice řadou vyšetření, ale nedařilo se zjistit příčinu potíží.

První léčba trvala dva roky

„Až starší lékařka z okresní nemocnice nám řekla, že s něčím podobným se za třicet let praxe nesetkala. Poslala nás do Fakultní nemocnice Olomouc. I tam po prvních testech říkali, že krev a všechny orgány jsou v pořádku. Pak ale padlo podezření na vzácnou formu leukémie, což se bohužel potvrdilo. Druhé narozeniny tak musel Honzík prožít v nemocnici, a po nich ještě mnoho dalších dní,“ vzpomíná chlapcova matka.

Intenzivní léčba pomocí chemoterapií, kortikoidů a dalších léků na potlačování zánětů trvala celý rok. Ale ještě celý další rok pokračovala udržující léčba.

Dvouleté martyrium skončilo až loni v dubnu. Rodina si konečně vydechla, v květnu oslavila čtvrté narozeniny zdravého syna a prožila krásné léto. V září nastoupil Honzík do logopedické školky a máma do práce. Všichni doufali, že už budou normálně žít.

Jenže naděje netrvala dlouho. Už v polovině října Honzík ve školce omdlel a postupně se přidávaly další zdravotní potíže.

Nejdříve se chlapec léčil doma, pak v místní nemocnici se záněty. Až začátkem prosince se ve vážném stavu dostal do Olomouce. Tamní lékaři potvrdili, že má v těle záněty a mimo jiné i covid. Ale kromě toho zjistili, že se vrátila leukémie. Okamžitě začali s léčbou. Vánoce prožil Honzík doma, ale od začátku ledna je znovu v nemocnici.

„Po každé dávce chemoterapie je slabý a hodně spí. Je nateklý, znovu přišel o vlasy... Ale zvládá to statečně. Když je mu lépe, hraje si. Moc mu chybí děti i možnost jít alespoň do parku. Jenže léčba ničí jeho imunitu, takže pro něj je teď nebezpečná i obyčejná rýma. Proto musí být v izolaci, jíst speciální stravu a mít kolem sebe extrémně čisto. I po návratu domů budeme zase používat antibakteriální čisticí prostředky,“ líčí chlapcova máma, která musela nechat práce, aby se mohla opět naplno věnovat nemocnému synovi.

Otec rodiny vydělává jako svářeč, ale zvládnout vše z jeho platu není snadné. Zvýšené náklady na péči o syna včetně neustálého pendlování mezi nemocnicemi stály rodinu při první léčbě přes 600 tisíc korun. Tehdy jí na to přispěla veřejnost prostřednictvím sbírky. I teď doufá v solidaritu lidí.

O pomoc požádala teta

Novou sbírku na dárcovské platformě Donio založila chlapcova teta Jana Maléřová. „Budeme rádi, když pomůžete Honzíkovi v těžké životní situaci. Léčba je opět dlouhá a drahá. Sbírka pomůže rodině pokrýt zvýšené výdaje na léky, vitamíny, speciální nízkobakteriální stravu i antibakteriální čisticí prostředky a také na časté cestování do nemocnic,“ zdůvodňuje, proč chce vybrat 300 tisíc korun.

To, že Honzíka čeká dlouhá léčba a po ní transplantace kostní dřeně, potvrzují i lékaři.

„Na naší klinice léčíme ročně asi patnáct dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, jejíž podtyp má i Honzík. Většinou jde o děti ve věku od jednoho roku do deseti let. Až devadesát procent z nich vyléčíme včetně dětí, kterým se nemoc vrací. Na transplantaci kostní dřeně je posíláme do Prahy,“ říká vedoucí lékař olomouckého dětského hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Zbyněk Novák.

Podle něj se Honzíkovu první leukémii nepodařilo zjistit hned, protože postižení kůže a varlete nejdříve řešili jiní specialisté.

„Leukémie se nejčastěji začíná šířit v kostní dřeni, ale vzácněji se dříve projeví mimo ni. To je i Honzíkův případ. Ačkoli leukemické buňky byly již na kůži a varlátku, neobjevily se v krvi, uzlinách, játrech ani dalších orgánech. Když se dostal k nám, měli jsme podezření na leukémii, což potvrdilo vyšetření kostní dřeně. Chlapec má vzácný podtyp leukémie, který podle publikovaných informací dosud postihl jen nižší desítky pacientů na světě,“ dodává hematoonkolog.