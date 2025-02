Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce trest u Nejvyššího soudu nezvrátil

Lékař podal dovolání před třemi lety. „Velký senát trestního kolegia rozhodl ve věci dovolání Vladimíra Dbalého, bylo odmítnuto jako neopodstatněné,“ uvedl pro server vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu Václav Vlček.

Dbalý v dovolání namítal, že nemůže být potrestaný současně za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Poukázal na komentář k trestnímu zákoníku, který jednočinný souběh těchto dvou trestných činů vylučuje.

Měl být proto podle obhajoby potrestán pouze za korupční jednání při zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, což by znamenalo mírnější trest. Podle soudu by to ale znamenalo nedůvodné zvýhodnění obviněného, které by nešlo obhájit.

Dbalý si postupně vyslechl dva pravomocné rozsudky, podle nichž bral za zmanipulování nemocničních tendrů milionové úplatky. Při nákupu gama nože a zakázce na chorobopisy to podle soudů bylo celkem 27,8 milionu korun. Společně s dalšími odsouzenými se má podílet na náhradě škody.

Stíhání ve třetí větvi, která se týkala mimo jiné tendru na zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, soudy zastavily pro neúčelnost, a to kvůli už dříve uloženému trestu. Z vězení již byl Dbalý podmíněně propuštěn loni v září po více než třetině trestu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.

Loni na podzim Nejvyšší soud odmítl dovolání také dalších pěti aktérů kauzy zmanipulovaných zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože pro Nemocnici Na Homolce.

Na nejvyšší instanci se neúspěšně obrátili Jozef Kalavský, Josef Veselý, Pavel Kocourek, Petr Kutil a Michal Toběrný, někdejší náměstek Dbalého a primář chirurgie. Justice jim vyměřila vězení od tři a půl roku do šesti let a peněžité tresty. Dovolání čekala na rozhodnutí déle než dva roky.