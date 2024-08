Hlídací teta pro postižené děti. V homesharingu věnují energii i oddech rodičům

Péče o ni je tak potřeba 24 hodin denně. Deniska navíc nekomunikuje. „Dělám za dceru vše. Připravuji pro ni oblečení, oblékám ji, přebalím ji, krmím... Vše, co dělám sama, musím zajistit i pro ni, v podstatě žiji život za dva lidi,“ popisuje její maminka Monika Ťuláková. Sama je neslyšící, ale díky kompenzačním pomůckám se může alespoň částečně navzdory handicapu domluvit.

O Denisku i staršího syna se stará sama. Pracuje na částečný úvazek, aby stíhala Denisku vozit a vyzvedávat ze speciální školy a zajišťovat další potřebnou péči.

„Nastavuji si práci tak, abych mohla kdykoli, když je potřeba, fungovat ještě doma,“ vysvětluje Ťuláková. Aby se mohla věnovat i synovi, který závodí v atletice, musela pro dceru zajistit odlehčovací služby.

A tak se i před několika lety dozvěděla o službě homesharing (volně přeloženo jako sdílení domova). A stala se jednou z prvních, která se do projektu přihlásila. Paní Jarka je tak už třetí „tetou“, která se o Denisku pomáhá starat.

Péče v rodinném prostředí

Jak název naznačuje, služba funguje tak, že propojuje rodiny s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením a lidi, kteří jim chtějí část svého volného času věnovat. Těmto dobrovolníkům se říká hostitelé.

Hostitelé si děti na den či odpoledne vezmou k sobě domů, převezmou péči a pak je zase vrátí rodičům. Ti si tak mohou na chvíli odpočinout nebo zařídit věci na úřadech. „Homesharing dítěti nabízí normální běžné prostředí rodiny. Byť to dítě jde do jiné rodiny, tak je to něco, jako když o dítě pečuje někdo ze širšího příbuzenstva. To instituce nabídnout nemůže,“ přibližuje metodička homesharingu v Česku Alena Pudlovská.

Homesharing v Česku Homesharing má svůj původ v Irsku, kde funguje přes 30 let. Do Česka jej před šesti lety přivezly spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiče autistických dětí, a Rodinné integrační centrum za podpory nadačního fondu Abakus. Po pilotním projektu poskytuje homesharing od roku 2021 osm organizací v osmi krajích. Další tři organizace ve třech krajích s homesharingem začínají. V současné době je v Česku kolem 90 dětí, které už mají své hostitele. Dalších 300 rodin na tuto podporu čeká. Celkově jich ale bude více, ne všechny rodiny, které pomoc potřebují, jsou na čekací listině. Služba je placená. Hostitel má nárok na finanční kompenzaci, která by měla pokrýt jeho náklady vznikající s péčí o dítě. Platí je rodina dítěte.

Jarku s Deniskou dal dohromady spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiče dětí s autismem a který zajišťuje homesharing v Praze. Pořádá kurzy pro budoucí dobrovolníky a pak je propojuje s konkrétním dítětem. Vše podle jejich kapacity a možností.

Před dvěma lety kurz absolvovala i Jarka. „Pracuji v korporátu a už delší dobu jsem hledala něco, co by dalo mému volnočasovému životu hlubší smysl. A chtěla jsem někomu pomáhat,“ vysvětluje svou motivaci. Homesharing jí během hledání vstoupil do cesty několikrát. „Vždy jsem si řekla, že na to nemám čas, že bych to nezvládla a že je to určitě náročné,“ popisuje Jarka. Nakonec se rozhodla zjistit o službě víc a šla na informační schůzku. Ta ji oslovila a přihlásila se.

„Dozvěděli jsme se spoustu věcí o autismu, o tom, co ty děti pravděpodobně prožívají a co určitě prožívají jejich rodiče. Ale také jsme se vlastně dozvěděli docela dost věcí o sobě, třeba jak zvládáme různé krize,“ popisuje Tkadlecová.

První seznamovací setkání měla Jarka s Deniskou, její maminkou a adaptačním asistentem. Dnes už si ji k sobě domů bere samotnou. Záleží, jak její maminka potřebuje a jak se domluví. Většinou je to o víkendu. Čas spolu pak tráví podle toho, jak se Denisce zrovna daří.

„Deniska má omezení poměrně hodně naloženo, nedá se s ní verbálně domlouvat. Takže jediná cesta je ji naciťovat a vnímat její emoce,“ vysvětluje Jarka. Už má tak vypozorováno, že když třeba Deniska chodí v kuchyni a kouká, co je pod pokličkami, tak má hlad. Když jde ke dveřím, chce jít na procházku.

Deniska narozená s autismem a její hostitelka v rámci programu Homesharing Jaroslava Tkadlecová. (25. srpna 2024) Deniska narozená s autismem a její hostitelka v rámci programu Homesharing Jaroslava Tkadlecová. (25. srpna 2024)

Deniska je také hodně kontaktní a ráda svou hostitelku Jarku objímá a je vidět, že spolu mají blízký vztah. „Za ten rok jsem zjistila, že mě setkání s Deniskou hodně obohacují,“ přibližuje Tkadlecová.

„Asi nikdy jsem předtím nezažila tak intenzivní pocit teď a tady. Když jsme spolu, tak nemůžu dělat nic jiného. A na tom si také uvědomuji, jak je to těžké pro ty rodiče, protože nejde fungovat pořád na sto procent, to je náročné,“ říká.

Síla úplňku

Péče pak bývá náročnější v období kolem úplňku, na který Deniska reaguje citlivě. Většinou kvůli němu v noci nespí a je neklidná. „Působí na ni někdy předem nebo i dny po něm. Také jí vyvolává epileptické záchvaty. Zapisuji si proto, kdy je úplněk a podle toho plánuji věci, to mi pomáhá,“ přibližuje Ťuláková.

Proč má úplněk vliv na chování autistů, se zatím neví. Ráda by, aby se zájemci neobávali přihlásit. Služeb je totiž velmi málo a čekací doby jsou dlouhé. „U dětí s poruchou autistického spektra je situace tragická. Dostupnost služeb je nedostatečná. A rodiče žijí ve stresu, co bude za pár let, zvlášť u dětí, které dospívají. Tam je ta situace ještě horší,“ potvrzuje Pudlovská.

Otázku, co bude, až bude Deniska dospělá, si klade i její maminka.

„Všude je plno. A Deniska se svým kombinovaným postižením není do většiny zařízení umístitelná. Nesplňuje kritéria, aby se o ni dokázali postarat, nejčastěji proto, že potřebuje neustálý dohled,“ upozorňuje. Jelikož Denisce příští rok skončí škola, její maminka už podala přihlášky do denních stacionářů. Zatím ji všude zařadili do pořadníků a na místo čeká. Maminka se tak snaží zatím na službu spořit.