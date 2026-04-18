Sedíme spolu v letadle do Izraele, vaše kořeny ale sahají do střední Evropy. Kde začal váš životní příběh?
Narodil jsem se 28. července 1934 v Bratislavě. Chápete? Letos oslavím dvaadevadesát let. Jmenoval jsem se tehdy Pavel Suchostaver. Táta pracoval v Bratislavě, rodina mé maminky zase měla hotel Kriváň v Liptovském Mikuláši. Ale moje rodina má vlastně hlubší historii. Můj děda přišel na Slovensko z Ukrajiny, ze Žitomiru, už někdy v roce 1860.
Odkryl jsem trochu země a jáma, kterou jsem si tehdy jako malý kluk vykopal holýma rukama na ochranu před Němci, tam po těch desítkách let pořád byla.