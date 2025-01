Průvod v Terezíně připomněl oběti holokaustu. Varovalo se před nenávistí

Osmdesát let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau si dnes připomínají lidé v Osvětimi i jinde. „Osmdesát let jsou více než tři generace, které nás dělí ode dne, kdy byl svět konfrontován s plnou hrůzou holokaustu. Zdá se, že vzpomínky na tuto temnou kapitolu blednou. Stačilo 80 let a morální hodnoty zrozené z popela Osvětimi se rozpadají,“ řekla v Terezíně izraelská velvyslankyně Anna Azariová.

„Antisemitismus a rasismus již nejsou tabu. Pronikají zpět do veřejného a politického života. Měli bychom proto vážně přemýšlet, jak tohle zastavit,“ uvedla. „Ukažme, že po 80 letech naše paměť neselhala,“ vyzvala přítomné.

Není důležité si holokaust jen připomínat, ale je nutné něco udělat, řekla Michaela Vidláková, která se do Terezína dostala v šesti letech. Poděkovala účastníkům akce, že nejsou lhostejní k osudu šesti milionů obětí.

„Byla to obrovská tragédie pro židovský národ, byli zavražděni ti, kteří po staletí nesli starou židovskou víru, myšlení. Nacisté zavraždili zdroj celé té staleté evropské kultury, ale i folkloru a specifického humoru, byla to tragédie i pro celé lidstvo, když si uvědomíme, kolik bylo zmařeno talentů, tím byly vyvražděny i celé příští generace, které se již nemohly narodit. Vražda budoucích generací je jeden z největších zločinů, které nacisté spáchali,“ řekla osmaosmdesátiletá žena.

Antisemitismus podle Vidlákové dnes znovu narůstá. „Iracionální nenávist, které říkáme antisemitismus, ta neskončila s holokaustem, právě dnes to vidíme o to více, jak v celém světě zvedá hlavu tato nenávist. Udělejte něco, aby jednou tento antisemitismus skončil,“ zdůraznila.

Ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek vyzdvihl význam Evropské unie, díky níž mohou lidé společně čelit hrozbám a zabránit tak dalším tragédiím, kterým genocida evropských Židů, Romů a dalších nacisty nenáviděných menšin byla. „Je pouze na nás a našich dětech, abychom nedopustili jejich opakování,“ uvedl.

Den památky obětí holokaustu v Terezíně zakončilo vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru v kinosále Muzea ghetta s představením pod názvem ... a bolelo nebe, které vzniklo jako koláž textů z deníků, básní, článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně, dopisů a zápisků do památníčků.