Když na toto místo před třemi týdny přišel, vážil 82 kilo. Nyní má o 30 méně. Vyšetřovatel mu dává napít. Jenže místo vody je to fenolftalein, těžké projímadlo. I tak pije, loká po čemkoliv tekutém.
Pokálený, zbitý a sotva vnímající ale přesto vydrží sedět na židli. Nezlomí ho. Na stejné židli už předtím seděli jiní, třeba generálové Heliodor Píka, Karel Kutlvašr nebo Karel Janoušek.
Jsme v pražském „Domečku“, mučírně StB. Mužem, který na židli sedí, je Augustin Bubník, hokejový reprezentant, mistr světa a donedávna miláček lidu, jemuž Praha klečela u nohou. Píše se rok 1950 a jedenáct hokejistů národní reprezentace je právě mučeno a následně odsouzeno za velezradu a špionáž k vysokým trestům. Od rozsudku právě uplynulo 75 let.
Ale zpět na začátek. Československo mělo tehdy nejlepší hokejový tým světa. Přivezl zlato v roce 1949 z mistrovství světa ve švédském Stockholmu, rok předtím získal stříbro na olympiádě ve švýcarském Svatém Mořici a ještě rok předtím vybojoval zlato na mistrovství světa v Praze. Čekal je šampionát v Londýně, kde měli vítězný „hattrick“ završit. Jenže komunisté je do kapitalistické ciziny nepustili. Pod vylhanou záminkou je nenechali nastoupit do letadla. Z obavy, že by mohli emigrovat. Naštvaný tým odchází zapít žal do hospody poblíž Národního divadla.
V rukou sadisty
„Zazpívali jsme si jednu slávistickou písničku a místo „nikdo není tak hezkej, jako Vlasta Kopeckej,“ jsme zpívali Václav Kopeckej, což byl ministr informací,“ líčil Augustin Bubník v roce 1998 pro Lidové noviny.
Místo se záhy hemží estébáky. Postupně zatknou většinu hokejového týmu. Hokejisté z civilních klubů skončí v moci StB, kdo hrál za armádní tělovýchovný klub, ten putuje do úřadoven Obranného zpravodajství. Tam řádí fanatický komunista, nechvalně proslulý sadista František Pergl.
„To byl v podstatě úchylný člověk, který si sám vyráběl mučící nástroje, a nesmírně ho rajcovalo, že v jeho moci skončily různé osobnosti. Vyžíval se v jejich týrání. Vyrážel jim zuby, bil je obuškem, donekonečna museli dřepovat a klikovat do zemdlení,“ líčí Kryštof Zeman, historik Muzea paměti XX. století.
Prokurátor žádal pro některé obžalované trest smrti. Třebaže se vyšetřovatel Pergl snažil, žádné vylhané výpovědi z hokejistů nevytloukl. Když se tak začátkem října 1950 konal soud, bylo to za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti. Proces nešlo moc propagandisticky využít, hokejisté dle dobových svědectví neodříkávali naučené výpovědi a naopak se hájili.
Historici se dnes shodují, že odsouzení hokejistů mělo ještě jiné pozadí. „Politické procesy po roce 1948 se dělaly z několika důvodů. Ať už to bylo zastrašení části společnosti, nebo získání pracovních sil pro uranové lágry, nebo likvidace skutečné i domnělé opozice. Zde sehrál roli i důvod čtvrtý. Likvidací československé reprezentace se umetla cestička k tomu, aby Sověti neměli v hokeji konkurenci,“ myslí si ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek. Sověti do té doby nikdy světový šampionát nevyhráli, počínaje rokem 1954 jen s jedinou výjimkou vždy stáli na bedně vítězů, a to až do rozpadu SSSR.
Třídit uran
Brankáře Bohumila Modrého poslali komunisté na 15 let do uranových dolů. Bubník vyfasoval 14 let, útočník Stanislav Konopásek dostal 12 let. Mnozí skončili na Rudé věži smrti v západních Čechách, či táboře „L“ neboli likvidačním. Třídila se tam radioaktivní uranová ruda.
„Drobilka (tak muklové místu říkali) vypadala zvenku nenápadně, pracovat v ní ale bylo smrtelně nebezpečné. Semletý uran skončil na podlaze, kde jsme ho museli pětkrát po sobě přehazovat lopatou, aby se rovnoměrně rozložila síla uranu. To byla vůbec nejhorší práce, kterou jsem v lágru zažil. Člověk byl plně vystavený radioaktivnímu záření a prachu, který byl úplně všude,“ vzpomínal později hokejista Konopásek.
„Tam panovaly nejdrsnější podmínky. Muklové pracovali bez ochranných pomůcek, kdy v podstatě uranový prach polykali. To vedlo k tomu, že část z nich později onemocněla rakovinou, mnozí vězni umírali velmi mladí,“ připomněl historik Blažek.
Rodiny uvězněných hokejistů mezitím posílaly žádosti o milost. Ty vyslyšel až v roce 1955 prezident Antonín Zápotocký, který si snad vzpomněl, jak hokejisty sám kdysi vítal, když přiváželi zlaté medaile.
Návrat na svobodu ale neznamenal návrat na led. Většina omilostněných sportovců měla podlomené zdraví, do nejvyšších soutěží měli navíc zákaz startovat. Úplné rehabilitace se tým dočkal až v roce 1968. Bohumil Modrý vlivem nemoci z ozáření zemřel už v roce 1963. Ostatní se dožili vyššího věku, ale do úspěchů československé reprezentace už promluvit nemohli.
„Od roku 1950 bylo naše mužstvo tak zdecimované, že další titul mistrů světa jsme získali až v roce 1972. Proces s naší hokejovou elitou se na tom podepsal,“ dodává historik Kryštof Zeman.