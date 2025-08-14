Respondenti mohli v rámci terénního šetření udělovat vládním úřadům známky 1 až 5, jako ve škole. Nejlepším hodnocením se může pyšnit Kancelář prezidenta republiky, která dosáhla průměrné známky 2,75 a ministerstvo kultury s hodnocením 2,78.
O něco hůře se umístily resorty dopravy (2,89) a zahraničí (2,95). Čisté trojky by pak připadly ministerstvům zdravotnictví, životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství.
Nejhůře se v průzkum umístila ministerstva spravedlnosti a financí společně s Úřadem vlády. Podle výzkumníků se na tomto zřejmě odrazila prošetřovaná kauza s bitcoiny. Pětku těmto resortům udělila přibližně čtvrtina občanů.
Z analýzy vyplynulo, že lidé spokojení se současnou vládou udělovali v průměru lepší hodnocení jednotlivým úřadům než zastánci opozice. Průměr se snižoval také v případě vyššího věku respondentů či v případě jejich posunu na škále politické orientace od pravice k levici.
Kritičtěji vládní úřady hodnotili také příznivci Trikolory, Svobodných, SPD, KSČM či ANO, které tyto strany volili již při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.