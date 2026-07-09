„Je ještě brzo hodnotit tuto vládu. Vnímám dnešní tiskovou konferenci jako PR krok,“ řekl Jakub Čapek z Institutu politologických studií Karlovy univerzity. Podle něho zároveň dává formát tiskové konference malý prostor pro kritiku, protože řada ministrů se držela toho, že odprezentovala to, co se jim podařilo a co se jim daří.
Podle Lukáše Valeše z Newton University by takové hodnocení dávalo smysl nejprve až po roce vlády, nejlépe však až po celém čtyřletém funkčním období, kdy už lze realisticky zhodnotit úspěšnost vlády v plnění programového prohlášení.
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Také Ladislav Mrklas z CEVRO Univerzity pohlíží na půlroční hodnocení jako za příliš časné. „Přichází v pravou chvíli, protože jsou některé signály z průzkumu veřejného mínění, že vládě klesá důvěra a spokojenost s jejím fungováním, a to ne jenom mezi opozičními voliči, ale i voliči samotných vládních stran,“ míní.
Nejmarkantnější je tento pokles podle něho u SPD, což si Mrklas vysvětluje tak, že jde o stranu s nejvíce radikálním programem, jenže vláda se naopak v mnoha ohledech chová komfortně. Jako příklad uvedl zahraniční politiku, kdy vláda slibuje dodržet závazky Česka vůči spojencům Severoatlantické aliance nebo pomoc Ukrajině, která de facto stále pokračuje. „A proto se teď pokouší vláda dostat dynamiku nějak na svou stranu a vysvětlovat, kolik věcí se jí podařilo naplnit za tak krátkou dobu,“ doplnil.
Během zhruba hodinové tiskové konference přerušil Babiš pouze projev ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) s tím, že ministr mluví už příliš dlouho. Podle Karla Párala z Univerzity Palackého v Olomouci to lze vnímat i jako signál koaličnímu partnerovi, tedy SPD, kdo resort obrany skutečně kontroluje.
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„Přišlo mě zajímavé, že se na této tiskové konferenci na rozdíl od vystoupení ve Sněmovně příliš neútočilo na bývalou vládu,“ dodal Čapek. Nejvíce kritiky na ní zaznělo od ministra zahraničních věcí Petra Macinky a ministra životního prostředí Igora Červeného (oba Motoristé), kteří se podle něho nejméně drželi ve svém proslovu toho, co se jim podařilo z programu už naplnit. Dobře si v prezentování úspěchů svých ministerstev naopak vedli podle Čapka zejména ministři ANO, kteří už působili v předchozích Babišových vládách.
Podle Párala se ale Macinka a Motoristé Babišovi ve vládě svým způsobem hodí. „Andrej Babiš má v tomto výhodnou pozici, protože Macinka za něho de facto odkomunikoval spor s prezidentem Petrem Pavlem ohledně účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře. A on tak může hrát roli středového uvážlivého politika,“ doplnil.