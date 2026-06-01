Kladenská Střední pedagogická a Střední odborná škola spustí od září projekt, který bude mít za cíl zapojení umělé inteligence do výuky, přípravy učitelů, ale také do celkového fungování školy. Testování bude probíhat do roku 2031 a ostatním školám by mohlo ukázat, jak správně pracovat ve svých institucích s AI.
Součástí by měl být také takzvaný „AI tutor“. Žákovi bude ukazovat, v jaké oblasti se mu nedaří a jakým způsobem se může zlepšit. Učitelům naopak poskytne tolik potřebná data o jeho studentech.