Hej, zahoď ji vole. Mladík hodil bezbranným kotětem, pak se chlubil videem

Několikavteřinový záznam zachycuje, jak jeden z mladíků drží v jedné ruce malé kotě, napřahuje se a hází s ním několik metrů daleko. Než se tak stane, pronese neznámá dívka, kterou zatím kluci zřejmě neprozradili: „Hej, zahoď ji vole.“ Pak se všichni smějí.

Fotka mladíka, který házel kotětem.

Komentáře na sociálních sítích jsou ale velmi kritické. „Tohle to kotě nemohlo přežít,“ píše pod drastické video Jarda M. „Snad to těm šmejdům neprojde,“ přidává se Martina H. Další komentující jdou ještě dál. „Možná by s ním spíš měl taky někdo praštit. Asi by si měli i rodiče sáhnout do svědomí, jak své děti vychovali,“ komentuje naštvaně Mirka B.

Na trojici již bylo podáno několik trestních oznámení kvůli týrání zvířete.

„Na video jsem narazil na stránce drsnysvět, požádal jsem o zaslání videa, po pár minutách mi přišlo do zprávy i s jménem dotyčného. Vše jsem zveřejnil ve skupině, kde byl právě dotyčný členem, tam se to rozjelo,“ říká Matthew B., který šel rovněž čin oznámit na policii.

Jeden z mladíků na sociální síti zveřejnil jakousi omluvu. „Uznávám, s tou kočkou jsem udělal pí*ovinu a mega mě to mrzí, ale už to nejde vrátit. Chtěl jsem vás jen informovat, že jsem si to uvědomil a kočičku mám doma, nic jí není,“ tvrdí mladík, který kotě odhodil. S tím, že si chce zvíře nechat a starat se o něj.

„Prostě z chyb se člověk učí a já se poučil fakt hodně a už nikdy takový věci dělat nebudu. Omlouvám se všem a hlavně kočičce,“ dodal. Také zveřejnil fotku kotěte, které údajně hod přežilo. To, zda je to skutečně ta samá kočka, se jen spekuluje.

Tomu, že kotě žije, nevěří ani zakladatelka spolku Chcikoťata Jana Myšáková, která se o případ zajímá. „Spousty lidí, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, co se buďto znají s pachateli, nebo ví více informací než my, tvrdí, že je kočka mrtvá. Já ani naši dobrovolníci si nemyslíme, že by to ve zdraví přežila, avšak jistý facebookový účet se stejným příjmením, jako má ten kluk, co kotě házel, nahrál do komentářů fotku kočky s tím, že žije. Může jít o podvrh, jelikož na fotce není čas, obličej, ani nevíme, jestli to je to samé kotě, muže to ale ovšem být i pravda, napsala MF DNES Jana Myšáková.

Chtějí mě zabít, napsal jeden z aktérů

Další z aktérů, který činu přihlížel, dodal, že má nyní strach: „Lidi mě chtějí zabít,“ reagoval. MF DNES se pokusila mladíky kontaktovat, ale všichni až na jednoho si profil na sociálních sítích vymazali. Jeden z nich, který tak neučinil, nereagoval.

Kromě lidí na sociálních sítích je ostře kritizují i lidé z vesnice, kde nejméně jeden z mladíků bydlí. Někdo tam dokonce vyvěsil plakáty s mladíkovou fotkou, jménem, u kterého je napsáno: „Mistrovství světa hodu kočkou. Toto je tyran koček. Prosím všechny, aby hlídali své domácí mazlíčky.“ „Chlapečkové pláčou, je to prý nalepeno po celé vesnici a prý tím trpí celé jejich rodiny,“ dodává Matthew B., který na bezcitné video upozorňuje.

Policisté případ stále prověřují. „Podařilo se ztotožnit osobu podezřelého, právní kvalifikace bude stanovena po obdržení zprávy z veteriny,“ uvádí pardubická policejní mluvčí Eva Maturová.