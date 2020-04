Prymulu překvapily davy v hobbymarketech. Omezí se počty lidí, varoval

„Já bych rád viděl opravdu ta data, která budou tohle nějakým způsobem už reflektovat, takže nechme si čas do úterý do večera,“ podotkl Prymula.

„Tam ten systém bude muset být nějakým způsobem přehodnocen. Bohužel lidé to vzali mnohem větším útokem, než je žádoucí,“ upozornil.



„Hobbymarkety jsou rizikem. Já nemyslím, že by se uzavíraly znovu, ale že by tam opravdu měl být nějaký omezený počet osob a ti, kteří už se tam nevejdou do toho počtu, tak by měli čekat venku a měli mít nějaké odstupy. Není žádoucí, aby tam docházelo k takovémuto nakupení,“ řekl Prymula pro pořad Velké zprávy.



Vláda povolila lidem nakupovat nejen v hobbymarketech, ale i ve stavebninách, železářstvích a prodejnách jízdních kol, a to od Velkého pátku 8. dubna.



Souhlasíte s tím, že je zapotřebí nápor nakupujících v hobbymarketech regulovat? celkem hlasů: 1424 Ano 630 Ne 769 Nevím 25

Všechny otevřené prodejny dostaly od Velikonoc zároveň za povinnost zajistit, aby u jejich vchodů byla dezinfekce a rukavice, jimiž si lidé mohou chránit ruce.

Už velikonoční nápor v hobbymarketech se projevil na tržbách. Češi přes Velikonoce utratili více než půl miliardy korun. Je to o 61 procent více než loni.