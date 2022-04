Soukromníci končí s Trikolorou. Nakonec zjistili, že už se neshodnou

Ukončení dohody o dlouhodobé spolupráci ve čtvrtek odhlasovalo vedení Soukromníků. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková sdělila, že dohoda o spolupráci se týkala parlamentní úrovně a formálně tedy byla naplněna loňskými sněmovními volbami.

V loňských sněmovních volbách blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal 2,76 procenta hlasů, nepřekročil tak pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory parlamentu.

Při jednáních o spolupráci tehdejší předseda Trikolory Václav Klaus mladší hnutí popisoval jako pravicové a konzervativní, uvedla strana. Poté, co Klaus subjekt opustil, se podle Soukromníků už v kampani před loňskými sněmovními volbami ukázalo, že v Trikoloře soupeří o vliv několik názorových proudů.

„Postupně převládly ty, se kterými má Strana soukromníků České republiky naprosto odlišné názory na členství České republiky v EU a NATO, na řešení covidu atd. Posledním pomyslným hřebíčkem do rakve společného politického postupu byl pokus Trikolory obhajovat ruského agresora ve válce s Ukrajinou,“ dodala strana.

Majerová Zahradníková uvedla, že silácká vyjádření předsedy Soukromníků Petra Bajera nechápe a že nerozumí potřebě vzkazovat něco Trikoloře přes média. Na příští týden podle ní mají zástupci subjektů domluvené jednání o možnosti spolupráce na komunální úrovni.

„Je to svobodná volba každé politické strany, s kým chce, či už nechce spolupracovat, ale když už kdokoli cítí potřebu veřejně oznamovat, s kým spolupráci ukončuje, měl by uvádět pravdivé důvody. Z těch, které do své tiskové zprávy napsali Soukromníci, je pravdivý pouze jeden. Ano, máme rozdílný pohled na setrvání České republiky v Evropské unii. Tak to ale bylo vždy a nijak to nebránilo našemu loňskému volebnímu spojenectví. Naše názory na NATO ani na covid se nijak zásadně neliší,“ uvedla dále Majerová Zahradníková.

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková, v pozadí předseda Soukromníků Petr Bajer. (17. června 2021)

Absolutně se pak distancovala od popisu nazírání Trikolory na konflikt na Ukrajině. „Naše stanovisko je jasné. Trikolora se nestaví na žádnou stranu. Nejsme ani Rusové, ani Ukrajinci, jsme Češi. Trikolora proto hájí zájmy České republiky a zájmy českých občanů a odmítá naše zatahování do války. Nic víc, nic méně,“ dodala šéfka Trikolory.

Také předseda Svobodných Libor Vondráček ve vyjádření uvedl, že dohoda byla zcela vyčerpána ještě loni v prosinci při finančním vypořádání kampaně. „Měl jsem za to, že všichni chápou, že ve chvíli, kdy jsme nevytvořili společný poslanecký klub, pro nás žádné další vzájemné závazky neexistují,“ poznamenal. Má za zbytečné a vůči společným voličům trochu neuctivé „takové bouchání dveřmi v dubnu 2022, když byly ty dveře již dávno zavřeny.“

V den začátku ruské invaze na Ukrajinu, 24. února, Trikolora na facebooku litovala vojenské eskalace. „Pokud si ale budeme nalhávat, že celý ukrajinsko-ruský konflikt je černobílý a že za jeho eskalaci může pouze jedna strana, řešení sporů tím nijak nepomůžeme, jen si lžeme do vlastní kapsy,“ uvedlo hnutí.

O několik dní později označilo ruské chování za neakceptovatelné. „Vyhrožování jadernými zbraněmi je to, co musí nejen v naší zemi každý rezolutně odsoudit,“ napsala tehdy Trikolora na facebooku. Uvedla, že volá po diplomatickém řešení války, zároveň poznamenala, že dodávky zbraní a další sankce povedou k eskalaci konfliktu.