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Milionový byznys hnutí STAN, investovalo přes firmu. Vše je legální, tvrdí vedení

Matěj Svěrák
Eva Pospíšilová
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Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Společnost BeSTAN vznikla coby servisní organizace pro hnutí STAN. Firma měla pro poslance tohoto hnutí nakupovat vybavení do kanceláří, zajišťovat pronájem a podobně. Redakce iDNES.cz však zjistila, že firma BeSTAN dělala ještě něco, co by podle zákona dělat neměla. Přes společnost BeSTAN totiž hnutí investovalo stranické miliony. A to do fondu, jenž se například zabývá akciemi energetických firem.

Vedení Starostů to považuje za legální strategii. Jenže podle české legislativy politický subjekt do akcií či podílových listů investovat nesmí. Což redakci iDNES.cz potvrdili experti a dohledový úřad.

Společnost BeSTAN vznikla v roce 2021, na sociálních sítích o ní informoval anonymní autor Thomas Paukner.

Nejde se zbavit dojmu, že se Starostové a nezávislí snaží pravidla pro financování politických stran a hnutí obejít.

Marek ChromýVedoucí analytik Transparency International

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