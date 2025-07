Do sněmovních voleb v roce 2021 vstoupila strana KSČM samostatně. Nepřekročila však pětiprocentní hranici a se ziskem 3,6 procenta hlasů se do Sněmovny nedostala. Historicky nejhoršího výsledku ziskem jen 4,65 procenta hlasů dosáhla i SOCDEM. Strany SD-SN a ČSNS nekandidovaly.

Hnutí navázalo na již existující koalici STAČILO! založenou v prosinci 2023. Důvodem pro vznik hnutí byla hranice potřebná pro vstup do Sněmovny – zatímco jeden subjekt potřebuje jen pět procent, koalice by musela mít alespoň 11 procent.

Hnutí Stačilo! Sdružuje kandidáty z několika stran středopravicového až silně levicového zaměření. Navazuje na stejnojmennou volební koalici a doufá v obdobný výsledek jako v loňských krajských volbách. Hlavní... 28. července 2025 12:39

Sto tisíc lidí může vyvolat hlasování o konci v EU, nebo o euru, říká Konečná Sto tisíc podpisů občanů by mělo podle hnutí Stačilo! stačit k vyvolání celostátního referenda ke všem zahraničněpolitickým otázkám, třeba o odchodu z Evropské unie, či naopak o přijetí eura. Vyvolat... 27. července 2025, aktualizováno 12:25

Volby by vyhrálo hnutí ANO, rozšíření Stačilo! o SOCDEM se neprojevilo Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,9 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD,... 27. července 2025 11:18

Jarmarky za miliony, statisíce pro Pazderkovou. Za co strany platí v kampani Premium Kampaň do říjnových voleb je i přes prázdniny v plném proudu. Silnice lemují billboardy kandidátů a strany pořádají nejrůznější letní akce. Redakce iDNES.cz prošla jejich transparentní účty a... 26. července 2025

Stačilo! má nejvíc na jihu Čech, SPD by na Karlovarsku porazila i SPOLU. Jak volí kraje Zatímco v Praze přetrvává úspěch SPOLU, STAN a Pirátů, severozápad Česka či Moravskoslezský kraj jednoznačně favorizují hnutí ANO a SPD, ukazuje průzkum STEM pro CNN Prima News, který vychází z dat... 25. července 2025 13:02

Stydím se jak nikdy. SOCDEM kvůli spojení se Stačilo! opouštějí dlouholetí starostové U sociálních demokratů na Vysočině se dějí desítky let nevídané pohyby. Stranu po předvolebním spojení s hnutím Stačilo! opouštějí starostové Nového Města na Moravě, Okříšek a vážně to zvažuje i... 24. července 2025 14:09

Poslanec Kobza bude po odchodu z SPD kandidovat za Stačilo!. Utká se s Okamurou Poslanec Jiří Kobza, který skončil v SPD Tomia Okamury, bude kandidovat za hnutí Stačilo!. Ve Středočeském kraji se utká i s Tomiem Okamurou, který tu vede kandidátku SPD. Kobza je na pátém místě,... 24. července 2025 10:01

Sociální demokracie (SOCDEM) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) v červnu 2023 změnila název na Sociální demokracie se zkratkou SOCDEM. Osvěžení má straně s dlouholetou tradicí dopomoci k návratu do Sněmovny po debaklu ve... 23. července 2025 11:22

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, říká Paroubek Rozstřel Jiří Paroubek, bývalý premiér a současný předseda ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie), se v rozhovoru pro pořad Rozstřel na iDNES.cz vyjádřil k aktuálnímu spojení sociálních demokratů s... 23. července 2025

Sociální demokracii opustili škůdci. Díky, hoši! vzkazuje šéf hnutí Stačilo! Sterzik Premium Šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik zvaný Vidlák hovoří o zákulisí dohody se sociální demokracií a roli Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Ale mluví i o zákazu propagace komunismu nebo o školním... 22. července 2025

Mlácení a nadávky v sídle KSČM. Aktivista se střetl s kandidátem hnutí Stačilo! Napjatá atmosféra kolem nově oznámené spolupráce sociálních demokratů s hnutím Stačilo! vyústila ve fyzický incident. V sídle KSČM v pražské ulici Politických vězňů došlo v pátek ke konfliktu mezi... 21. července 2025 19:25, aktualizováno 19:41

Konečná děkovala Prokšanové. Jenže té se nelíbí, že je Maláčová před ní Dohoda o kandidatuře sociálních demokratů za hnutí Stačilo! má hned na začátku trhlinu. Komunistka Petra Prokšanová dala krátce po oznámení toho, že má být v Praze až dvojkou za šéfkou SOCDEM Janou... 21. července 2025 17:30, aktualizováno 17:55

Šance Maláčové v Praze? Na Sněmovnu jí mohou stačit i tři procenta, říká politolog Šéfka SOCDEM Jana Maláčová povede kandidátku hnutí Stačilo! v Praze. Přesto jí hrozí, že se do Sněmovny nedostane. Podle politologa Michala Pinka by měla vyšší šance v jiném kraji. Zároveň ale... 21. července 2025 16:51

Maláčová vede kandidátku Stačilo! v Praze. Máme velké ambice, řekl lídr hnutí Sterzik Šéfka SOCDEM Jana Maláčová bude v čele kandidátky Stačilo! v Praze, místopředseda strany Lubomír Zaorálek je dvojkou v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou. Na tiskové... 21. července 2025 6:35, aktualizováno 16:45

Uskupení Stačilo! nabírá na síle. Volby by opět vyhrálo hnutí ANO, ukazuje průzkum Volby do Poslanecké sněmovny by v polovině července opět vyhrálo hnutí ANO. Hlas by dostalo od 31,5 procent voličů. Na druhém místě je koalice SPOLU, které preference klesly lehce pod 20 procent.... 20. července 2025 11:31, aktualizováno 11:39

Maláčová vyčetla Fialovi špinavé bitcoiny. Válka přirovnala ke zvířeti v pasti Do sporu se špičkami koalice SPOLU se pustila předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. „Zameťte si špinavé bitcoiny před vlastním prahem!“ vyzvala premiéra Petra Fialu v narážce na bitcoinovou kauzu. Ta... 18. července 2025 15:20

Propadl jí syn, obula se politička Stačilo! do Nerudové. Hnus, říká europoslankyně Kandidátka hnutí Stačilo! Petra Rédová zaútočila na syna europoslankyně Danuše Nerudové (STAN). Na svém Facebooku se do něj obula, že loni propadl a neudělal ani reparát. Dozvěděla se o tom od svého... 18. července 2025 13:05, aktualizováno 15:12

Zrádci, hanba, spílá Maláčové a Zaorálkovi exposlanec. V SOCDEM končí i Šmarda Bývalý předseda sociální demokracie Michal Šmarda považuje spojenectví SOCDEM se Stačilo! za historickou chybu. Potvrdil to, co už dříve řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. V srpnu nezaplatí členský... 17. července 2025 12:45, aktualizováno 14:05

Stačilo! schválilo dohodu se SOCDEM. Přibralo do voleb Maláčovou i Zaorálka Dohodu se SOCDEM o společném postupu v podzimních volbách schválilo předsednictvo hnutí Stačilo!. „Budou kandidovat na místech důstojných a když to dobře dopadne, tak volitelných,“ řekl iDNES.cz... 17. července 2025 6:10, aktualizováno 14:02

Stačilo! odmítá SOCDEM ustoupit. Trvá na referendu o vystoupení z Unie a NATO Dohoda SOCDEM se Stačilo! i komunistickou stranou, kterou místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek prezentoval jako téměř hotovou věc, zatím není. „Domluveni ještě nejsme,“ řekl iDNES.cz... 15. července 2025 11:51, aktualizováno 20:48

Velký přehled volebních lídrů. Kdo chce ve vašem kraji na podzim vyhrát? Zvítězí u Jihomoravanů premiér Petr Fiala, nebo nejvýraznější opoziční politička Alena Schillerová? Podaří se v Moravskoslezském kraji získat dostatek hlasů nespokojených lidí s vládou Kateřině... 14. července 2025 10:43

Zaorálek odmítl rakvičku od kritiků, ohlásil dohodu s komunisty, i o referendu Protest proti vyjednávání šéfky SOCDEM Jany Maláčové a místopředsedy Lubomíra Zaorálka o kandidatuře strany za hnutí Stačilo! se uskutečnil u sídla sociální demokracie. Maláčová nepřišla, straníkům... 11. července 2025 13:35, aktualizováno 19:20

Volební kampaň 2025: jakými pravidly se musí strany a hnutí řídit a co mají zakázáno Českou republiku letos čekají volby do Poslanecké sněmovny. Voliči počátkem října na další čtyři roky rozhodnou o směřování země. Jakými pravidly se musí strany a hnutí řídit během volební kampaně? A... 11. července 2025

Spory v Okamurově táboře se daly čekat, Maláčové hrozí úplné fiasko, míní politolog I když spojenectví SPD průzkumy přisuzují přes 13 procent, společný projekt se drolí. Strana PRO kvůli nespokojenosti s obsazováním kandidátek zvažuje, že vycouvá. „Takové spory se kvůli spojení... 10. července 2025 19:16

Spojenectví SPD se drolí. Straně Jindřicha Rajchla vadí málo míst na kandidátkách Strana PRO Jindřicha Rajchla vyzvala hnutí SPD Tomia Okamury, aby začalo brát vyjednávání o společných kandidátkách vážně. Nastat může i úplný odchod Rajchlovy strany ze společného uskupení... 8. července 2025 12:59, aktualizováno 17:03

Stačilo! vyzvalo Přísahu k jednání o spolupráci. Šlachta to obratem odmítl Stačilo! vyzvalo hnutí Přísaha Róberta Šlachty, aby podpořilo jejich společnou kandidátku. „Jsme přesvědčeni, že roztříštěnost demokratických a opozičních sil v těchto volbách může vést k propadnutí... 8. července 2025 13:25, aktualizováno 13:53

Něco ve mně umřelo, říká o SOCDEM hradecký exhejtman. O krizi partaje mluví i jinde Značka SOCDEM se po námluvách s komunistickým hnutím Stačilo! velmi silně otřásla i v Královéhradeckém kraji. Skončil nejvýše postavený straník, bývalý hejtman a nyní krajský radní Jiří Štěpán, o... 8. července 2025 12:19

Pod okny vedení SOCDEM se sejdou lidé, kteří nechtějí opakování února 1948 Sociální demokraté, kteří jsou odpůrci spolupráce s komunisty a kandidatury za hnutí Stačilo!, budou v pátek na nádvoří pražského Lidového domu, sídla SOCDEM, protestovat přímo pod okny šéfky strany... 7. července 2025 11:10, aktualizováno

Kampaň v drsné době. Strany si kvůli výhrůžkám na mítinky najímají ochranku Dříve patřil ke stranickým mítinkům hlavně volební guláš, nyní už i bodyguard. V rámci předvolební kampaně vyráží do ulic většina politiků. Byť se ochotně s voliči fotí nebo prohodí pár slov, obvykle... 6. července 2025 19:01

Bobošíková obvinila vládu, že neříká skutečnou příčinu blackoutu Jana Bobošíková, jednička kandidátky Stačilo! ve Středočeském kraji, odmítla vysvětlení vlády, o co šlo při pátečním blackoutu, který připravil část Česka na pár hodin o elektřinu. „Možná jste si... 6. července 2025 11:48

ANO a SPOLU dělí deset procentních bodů. Stačilo! balancuje na hraně zvolení Podle průzkumu společnosti STEM by sněmovní volby v červnu opět vyhrálo hnutí ANO s 30,9 procenta. Preference koalice SPOLU lehce klesly, stále by ale zůstala druhá s 20,5 procenta. Třetí by skončila... 6. července 2025 11:13, aktualizováno 11:28

Byl nesvobodný, řekl lídr Stačilo! Sterzik o minulém režimu, pak ho hájil Daniel Sterzik, který si říká Vidlák, lídr hnutí STAČILO!, které vytvořili komunisté a další antisystémoví odpůrci současného režimu, překvapil, když přiznal, že bývalý komunistický režim byl... 4. července 2025 17:48

ANO má přes 35 procent, ukázal průzkum. Starostové těsně předstihli SPD V červnu by volby do Sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního průzkumu společnosti Ipsos by získalo 35,1 procent hlasů. Druhá by s 21,4 procenty skončila koalice SPOLU. Třetí je těsně hnutí... 2. července 2025 14:37, aktualizováno 14:48

Chcete-li na loď, tak s respektem k nám u vesel, reaguje Stačilo! na výzvu SOCDEM Výzva sociálních demokratů vůči hnutí Stačilo! ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb je jednostranná. Jednání bude pokračovat tam, kde skončilo, prohlásil předseda Stačilo! Daniel... 30. června 2025 10:41

ANO znovu první. Mírně posílili Piráti. Do Sněmovny by se nedostalo Stačilo! Hnutí ANO opět v průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News potvrdilo roli favorita. Podle průzkumu by hnutí v červnu získalo 31,9 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, třetí místo si drží SPD... 29. června 2025 12:52, aktualizováno 13:02

„Prasácky schválili memorandum s bolševiky.“ Známé tváře končí v SOCDEM Ze SOCDEM po námluvách s komunisty v hnutí Stačilo! odcházejí známí členové. Ve strany končí i její jediný hejtman Martin Netolický, jediný senátor Petr Vícha, bývalý poslanec Václav Votava nebo... 26. června 2025 6:35, aktualizováno 27.6 10:56