Neměli jsme nejlepší období, řekl Rakušan. STAN bude hledat nové tváře

Slova „nemělo nejlepší období“ mají vlídně popsat období, kdy se z hnutí, o jehož lídrovi Rakušanovi se v jednu chvíli hovořilo jako o reálném kandidátovi do boje o Hrad, propadla obliba u veřejnosti.

Mohla za to hlavně kauza, po níž skončil v poutech bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček a nakonec rezignoval i ministr školství a zakladatel hnutí STAN Petr Gazdík. Neříkal totiž původně pravdu o svých kontaktech s také obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, jehož policisté považují za hlavu skupiny, kterou vyšetřují v korupční kauze.

„My problémy řešíme, my to nepromlčíme,“ říká Rakušan ve videu, které před sněmem STAN umístil na sociální sítě.

Konec starosty i celé kandidátky

Naposledy musel STAN řešit problém kvůli rasistickému výroku starosty Poděbrad Jaroslava Červinky. Červinka na jednání městského zastupitelstva hovořil o důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem.

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl Červinka. Na jeho slova upozornil Deník N.

Oblastního sdružení Nymburk hnutí STAN vyzvalo Červinku, aby odstoupil z kandidátky. Pak už to šlo velmi rychle. „Pokud to neudělá, odvolám ho z ní,“ následovala Rakušanova výzva Červinkovi. Starosta skončil i ve STAN a spolu s ním pod značkou hnutí na protest celá kandidátka.

„Chceme dát našemu hnutí nový směr. A já mám obrovskou radost, že i v této těžké době, možná právě proto, spousta lidí z regionu, ti, kteří tvoří poctivou podstatu našeho hnutí, chtějí kandidovat do vedení. Budeme mít nové vedení, budeme mít nový celostátní výbor a chceme, aby naše hnutí šlo dopředu s našimi silnými programovými tématy,“ říká Rakušan před sobotním volebním sněmem v Hradci Králové.

Vedení se postupně „polorozpadlo“

Starostům a nezávislým se v posledních měsících z velké části rozpadlo vedení, které zvolili loni v létě. Ze čtveřice řadových místopředsedů zůstala jen místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. V březnu rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, když byly zveřejněny informace, jak propojil své zastupování obcí po výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Jako politiky prosazoval zákon o odškodnění pro ně, jako advokát si za to říkal o odměnu. Další místopředseda Věslav Michalik v červnu náhle zemřel a následoval skandál, po němž skončil ve vládě Gazdík.

Rakušan má před sněmem podporu všech krajů. Ve vrcholných funkcích v hnutí by si dokázal představit své nejbližší spolupracovníky, středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, místopředsedu poslaneckého klubu Lukáše Vlčka či poslankyni Michaelu Šebelovou.

Mezi kandidáty na místopředsedy jsou i místopředsedkyně Sněmovně Kovářová, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek či poslanci Jan Lacina a Ondřej Lochman. Kandiduje i nynější první místopředseda Jan Farský, který se v únoru vzdal poslaneckého mandátu po kritice, že se nechal zvolit a odjel na osm měsíců na studijní stáži na univerzitě v Oregonu. O stáži věděl již před volbami a voličům to neřekl.

Na sněm STAN osobně přijede premiér a šéf ODS Petr Fiala. Prostřednictvím předtočených vzkazů mají vystoupit i lídři dalších vládních stran.