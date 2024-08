SPD spustilo kampaň s krvavým „chirurgem“. Hlavní střelba teprve přijde, varuje

Hnutí SPD v poslední době čelí odlivu voličů. Mimo jiné propadlo v evropských volbách. Nyní se rozhodlo, že před krajskými volbami přitvrdí. Před několika dny na sociálních sítích zveřejnilo vizuály, které například varují před migrací či evropskou regulací. Texty pak doprovází varovné snímky.

„Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Stop Migračnímu paktu EU,“ stojí na vizuálu, který doprovází muž černé pleti, který drží zakrvácený nůž.

Hnutí SPD spustilo novou kampaň. | foto: SPD

Právě tento vizuál zaujal i veřejnost. Ta současně poukázala na to, že může vést „k podněcování k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“, citovali lidé zákoník.

Otevřeně pracuje se strachem

Redakce iDNES.cz v této souvislosti oslovila i policii, zda kampaň hnutí prověřuje. „Nemám informace o tom, že by nějaká součást policie prověřovala kampaň některé z politických stran. V obecné rovině mohu také uvést, že ve chvíli, kdy vyhodnotíme výstupy ve veřejném prostoru jako porušující zákon, tak samozřejmě budeme konat,“ řekl policejní mluvčí David Schön.

Politolog z brněnské Masarykovy univerzity Otto Eibl pro iDNES.cz v souvislosti s daným vizuálem uvedl, že otevřeně pracuje se strachem, který umělou inteligencí generovaný vizuál vyvolává tím, že záměrně přehání, a to na několika frontách.

„Nikdo nezastírá problémy s nezvládnutou migrací a integrací migrantů do společnosti, tady ale vidíme rozhořčeného mladíka s nožem v ruce, který je navíc potřísněný krví a ve výrazu je odhodlaný ke všemu. Spojení s problémy ve zdravotnictví je pak vysloveně zavádějící. Už jenom z toho důvodu, že lékařem se nestane ‚člověk z ulice‘, tedy ani někdo, kdo přijde ze třetí země, byť tam medicínu vystudoval,“ komentoval Eibl.

Podle něj vizuál používá nebezpečnou zkratku, stereotypizuje a spojuje migranty z Afriky s násilím. „Hádám, že vystudovaný lékař z některé z afrických zemí nebude automaticky po příchodu do Evropy mávat nožem a ohrožovat kolemjdoucí na ulici,“ doplnil.

Na všech vizuálech je kromě SPD také podepsaná Trikolora a PRO Jindřicha Rajchla. Právě tyto strany se do podzimních krajských voleb spojily.

Vizuálů používají více, například další nese slogan: „Vláda vyrábí víc hnoje, než náš dobytek. Stop Green Deal EU.“ Jiný vizuál pak nese heslo: „Je jen na vás, co budete mít na talíři... Stop regulacím EU.“

Přijde vám nová kampaň SPD vhodná? Ano 22 %(148 hlasů) Ne 78 %(510 hlasů)

„Agentura nám vizuály zcenzurovala“

„Bohužel, nežijeme ve svobodné společnosti a dominantní billboardová agentura nám vizuály zcenzurovala. Tedy obrázek černocha proti migračnímu paktu EU a zemědělce proti vládě a Green Deal EU na billboardech neuvidíte. Jsou cenzurovány, proto přelepka ‚censored‘,“ komentovala kampaň mluvčí SPD Lenka Čejková.

Současně uvedla, že hnutí má vytištěno dostatek plakátů a republiku si plánuje oblepit samo. „Šířit je budeme i jinými způsoby, které ale neprozradím. Zapojila se aktivně široká veřejnost. Těch překvapení tam je daleko více. Hlavní ‚střelba‘ teprve přijde. Petr Drahota, promiňte Fiala, se má na co těšit!“ napsala doslova v odpovědi redakci.

Zároveň uvedla, že kampaň SPD samozřejmě bude gradovat. „Lidé se mohou těšit na opravdové bomby. Vše děláme samozřejmě s humorem a vtipem. Bavíme se pak nad hloupostí našich vládních představitelů, kteří ty vtipy vůbec nepochopili,“ řekla Čejková.

Ukazuje „pravdu“

Politolog Eibl obecně ke kampani řekl, že SPD se rozhodla šokovat výraznou grafikou, její voliči nicméně takovou grafiku jako problematickou nevnímají. Naopak podle něj poukazují na to, že ukazuje „pravdu“.

„Dokládají to neutěšenou situací s migrací v některých evropských zemích, to je fakt, který ale nikdo nezpochybňuje. Spojovat ale jakoukoliv migraci s násilím může být opravdu velmi nebezpečné. Opakovaně se tak ukazuje, že Okamurova SPD je v tomto kontextu nezodpovědná,“ zdůraznil.

Ohledně přitvrzování v kampani řekl, že Babišovo ANO na SPD tlačí a ti se snaží být ještě více „úderní“. Pokud bychom si podle politologa odmysleli křiklavý vizuál, upozorňují ale na témata, která jejich voliče trápí a jsou legitimní. „Nicméně používají takové zkratky, které jsou nevkusné, zavádějící a eticky sporné,“ doplnil Eibl.

Každopádně takové kampaně, které budí velké emoce, podle něj jen dělají, co by dělat měly. Přitahují pozornost k problému, vytváří konflikt, což mobilizuje cílové publikum.

„Podobně komunikovali představitelé AfD“

„Je to politická kampaň. To, že je něco negativní, nevhodné či explicitní neznamená, že to nemůže být součástí politické kampaně. Ostatně nemáme autoritu, která by posuzovala obsah kampaní. Nicméně je to kampaň za hranou toho, co bychom asi chtěli vídat ve veřejném prostoru. Mimochodem to není až tak originální, podobně komunikovali i představitelé AfD,“ podotkl.

Zároveň však uvedl, že minimálně voliči SPD a podobných formací na kampaň reagují pozitivně, protože podle nich ukazuje „pravdu“. „Je ale třeba se ptát, jestli taková kampaň může k SPD, která za dlouhé roky ve Sněmovně vlastně nic neprosadila, přilákat nové voliče (a jaké),“ komentoval a současně dodal:

„Je tu potenciál, že to přiláká některé vysloveně zklamané a znechucené voliče, kteří se voleb často neúčastní, nicméně výrazné přelivy či výrazný nárůst voličů bych nečekal.“