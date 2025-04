Prahou jde pochod odpůrců potratů, jejich oponenti svolali demonstraci

Ve 14:00 se účastníci vydali přes centrum Prahy na Václavské náměstí. Odpůrci akce svolali demonstraci na Jungmannovo náměstí, sešlo se jich také několik set. Organizátoři demonstrace dopředu avizovali, že jsou připraveni pochod nenásilně blokovat. Na obě akce dohlíží policie včetně antikonfliktních týmů.

V předchozích letech musela policie při konfliktech obou táborů zasahovat, loni odpůrci zablokovali pražský most Legií a pochod musel změnit trasu.

Akce Hnutí pro život začala dopolední mší za nenarozené děti ve svatovítské katedrále. Původně se jí měl zúčastnit kardinál Dominik Duka, je ale ve Vatikánu na pohřbu papeže Františka. Po bohoslužbě se účastníci přesunuli na happening na Hradčanském náměstí, odkud se ve 14:00 pochod vydal přes Malou Stranu a Karlův most na Smetanovo nábřeží a po Národní třídě na Václavské náměstí.

Hnutí pro život sdružuje odpůrce potratů, v minulosti kritizovalo oslavy homosexuality, jako jsou akce Prague Pride. V posledních letech hnutí organizuje kampaň „Nesoudíme, pomáháme“ zaměřenou na ženy, které neplánovaně čekají dítě.

Odpůrci akce Hnutí pro život svolali na protest demonstraci na Jungmannově náměstí, jsou připraveni pochod nenásilně blokovat. Podle zpravodaje je na místě několik stovek převážně mladých lidí, kteří připravují transparenty mimo jiné na podporu komunity LGBT+. Demonstraci svolala organizace Praha je feministická. „Náš protest bude hravý a nenásilný, ale bude jednoznačný. Když se jedná o lidská práva, nebudeme stát stranou. Budeme v ulicích a společně zajistíme, že (předseda Hnutí pro život ČR) Radim Ucháč a jeho agenda nedostanou chvíli klidu,“ uvedli předem organizátoři.

Pietní akt uctil ženy, které zemřely kvůli zákazu potratů

Pietní akt na Palackého náměstí v Praze v sobotu uctil památku těhotných žen, které přišly o život kvůli zákazu interrupcí. Na zem pořadatelské organizace Konsent a Amnesty International vyskládaly 186 balíčků oblečení a dalších předmětů, které některým z těchto žen patřily. Právě 186 žen podle nich denně zemře v důsledku toho, že nemohou jít na potrat.

„Říkají, že jsou pro život, ale ve skutečnosti my všichni víme, že to jejich ‚za život‘ znamená, že chtějí zakázat interrupce,“ uvedla Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Společně s Amnesty International Konsent usiluje o to, aby právo na potrat bylo zakotveno v české ústavě.

Podle Ireny Hůlové z organizace Amnesty International se 45 procent interrupcí uskuteční v podmínkách, které ohrožují život ženy. „To, že si v Česku můžeme dojít na interrupci je výsada, ve spoustě zemí to není samozřejmost,“ řekla Hůlová. Poukázala na dění v USA, kdy některé státy po zrušení federálního práva na potrat tento zákrok zakázaly.

Pietního aktu se na Palackého náměstí zúčastnilo několik desítek lidí. Někteří drželi transparenty s nápisy Ženská práva – lidská práva a Moje tělo - moje volba. Vystavené oblečení a další předměty pořadatelé akce předají neziskové organizaci Jako doma, která pomáhá ženám bez domova.