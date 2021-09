Nemáme na rozdávání koblih, i tak za námi lidé chodí, nevzdává se Šlachta

Podle 1. místopředsedy strany Přísaha Tomáše Sochra by hnutí v závěru kampaně více peněz nicméně potřebovalo. „Je to citelný rozdíl, jestli máte na kampaň 90 milionů ze státních peněz, nebo nemáte ani korunu. Nám se na kampaň sbírají lidé a ceníme si každé koruny,“ uvedl pro Seznam Zprávy Sochr.

Na transparentním účtu se například objevil jeden milion korun od podnikatele s bezpečnostními systémy Jiřího Suchánka.

"Určitě to není o dechu ani o nápadech. My jedeme pořád svoji kampaň.“ Robert Šlachta Zakladatel hnutí PŘÍSAHA

Robert Šlachta se nicméně snaží udržet nadšení. „My jsme říkali od začátku, s jakými penězi do toho jdeme. A jsem hrozně rád, že někdo píše, že nemáme peníze. Ještě před měsícem a půl o nás psali, že máme kdovíjaké financování. Takže je to docela úsměvné. Dech nám určitě nedošel. V úterý jsme asi na 20, 25 místech v republice při kontaktní kampani. Já sám budu až do noci v Budějovicích,“ uvedl.

Hnutí Přísaha začíná pomalu ztrácet náskok. Zástupci hnutí však propadu nepřikládají velkou důležitost a snaží se nadále zaujmout voliče především kontaktní kampaní.

„Značnou část příznivců Přísahy představovali či představují bývalí voliči ANO, kteří znejistěli a hledali alternativu. Zejména kvůli protikorupční rétorice ji nalezli v hnutí Přísaha. Teď ale tito lidé mají pocit, že hnutí ANO se zmátořilo, a zvažují, že se k jeho volbě vrátí,“ řekl Herzmann Seznam Zprávám.

Hnutí Přísaha se v létě dostalo v preferencích přes pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, nyní ve třech posledních průzkumech je nejvýše na 4,5 procenta. Vzhledem k možné statistické chybě tak není nic ztraceno. Nicméně možný sestupný trend znamená nebezpečí.

Podle Šlachty však není všem dnům konec a sází především na voliče, kteří si stále volební stranu nezvolili. "Důležité je jedno číslo – 35 procent nerozhodnutých. Nemáme peníze na rozdávání koblih, na letní kina, nemáme zmrzlinu, nehádáme se o to, jaká má být, ale jsme na kontaktní kampani. S těmi lidmi mluvíme, ti lidé za námi chodí,“ řekl Robert Šlachta.