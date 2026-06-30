„Mezigenerační obměna by měla být přirozenou součástí politiky, ale neměla by to být až moc nahodilá PR akce, ale měl by to být proces, který třeba britští konzervativci dobře využívají,“ řekl Kuba. Dodal, že s myšlenkou programu přišli tři mladí lidé, kteří budou sami kandidovat za Naše Česko v komunálních volbách.
„Rádi bychom v každém regionu našli dva nebo tři politické talenty,“ dodal předseda. Celkem by tak z programu mohly vyjít nižší desítky kandidátů, půjde o dlouhodobou činnost. Hnutí by chtělo nově vybrané politické talenty nasadit už v krajských volbách v roce 2028.
Proces výběru začne podle kandidáta hnutí a jednoho z iniciátorů programu Jana Lexy zasláním životopisu, motivačního dopisu a dalších podkladů. Zájemci také vyplní volební kalkulačku, která má ukázat, zda jsou hodnotově blízcí hnutí.
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Následovat bude společný workshop, ve kterém si postupující vyzkouší práci s odbornými podklady, argumentaci, týmovou spolupráci, mediální vystupování či krizovou komunikaci. Na základě výsledků pak odborná komise po vzoru firemních výběrových řízení vybere účastníky třísemestrálního programu IPPM. První z nich se bude podle další z iniciátorek Kristýny Cirhanové konat letos na podzim.
Vybraní účastníci budou moci využívat možnost odborného vzdělávání, podpory při osobním rozvoji, financování kurzů, mediální a komunikační přípravy, koučinku a mentoringu a budou se moci zapojit do aktivit hnutí Naše Česko.
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Bývalý člen ODS Martin Kuba oznámil odchod ze strany loni v listopadu. Zdůvodnil jej změnou pohledu občanských demokratů na politiku. Spolu s ním odešla z ODS i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí představil letos v únoru, následně získalo registraci ministerstva vnitra. Od té doby se Naše Česko začalo objevovat v celostátních volebních průzkumech. Podle aktuálního modelu agentury Median by v hypotetických květnových volbách do Sněmovny získalo 4,5 procenta hlasů.