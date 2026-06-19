Utká se se starostou Prahy 7 Janem Čižinských či spisovatelem a bývalým členem Rady České televize Jiřím Padevětem, kterého navrhuje STAN a bude mít i podporu ODS. V tomto volebním obvodu už nebude obhajovat svůj post bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která skončí ve vysoké politice.
Štern, který se před třemi lety neúspěšně ucházel o místo generálního ředitele České televize, je místopředsedou hnutí Jsme team.
Už v minulosti v politice působil, po listopadu 1989 byl poslancem České národní rady za již zaniklou stranu ODA. Většinu profesní kariéry pracoval v médiích, vedle České televize také v TV Prima, v 90. letech byl šéfredaktorem deníku Prostor.
Šternovi vadí útok na veřejnoprávní média
Pro kandidaturu do Senátu se Štern rozhodl v reakci na přístup vlády Andreje Babiše k České televizi a Českému rozhlasu. „Jsem 30 let televizním producentem v České televizi a nemůžu se zuřivě nepostavit proti tomu, že současná koaliční vláda likviduje veřejnoprávní média,“ řekl.
Vláda tento týden schválila návrh zákona, jímž chce zrušit koncesionářské poplatky. ČT i Český rozhlas mají být financovány ze státního rozpočtu. Zároveň mají mít méně peněz.
|
Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
ČT tak chce od příštího roku vláda ANO, SPD a Motoristů vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
Mezi jeho další témata patří návrat cti do politiky či částečná dluhová amnestie pro lidi v exekuci a insolvenci. „Musíme zabránit likvidaci veřejnoprávních médií a obnovit jejich nezávislé fungování. Politika je hlavně čest, nikoli profese. Stát musí podporovat inovace soukromých firem a vyhlásit částečnou dluhovou amnestii pro statisíce lidí, které nechal napospas mafiánským praktikám lichvy a brutálním exekucím,“ uvedl v pátek Štern.
Hnutí Wagenknecht převzal po jeho zakladateli, dalším bývalém senátorovi Marku Hišerovi, jenž také dvakrát neúspěšně kandidoval na prezidenta. Jako nezávislá jej povede dosavadní zastupitelka za Piráty a náměstkyně primátora Jana Komrsková. Ta zároveň oznámila, že v pátek ukončila členství v Pirátské straně.
Spolu s Komrskovou do voleb v hlavním městě půjde ze druhého místa i Štern, kandidovat bude i Wagenknecht. Kandidují s podporou hnutí Volt Česko. „Praha má potenciál být špičkovou evropskou metropolí, ale dnes ji brzdí zkostnatělá správa – Volt Česko proto přináší do Prahy konkrétní řešení z vyspělých evropských měst a efektivní technologie, jako je umělá inteligence, které místo nákladné byrokracie konečně zjednoduší život každému z nás – myslíme evropsky, jednáme lokálně,“ uvedl Adam Hanka, spolupředseda Volt Česko.
Hnutí Jsme team představilo také lídry kandidátek do pražských městských částí. V Praze 2 povede kandidátku další bývalý známý Pirát Robert Veverka, aktivista za úplnou legalizaci pěstování konopí.