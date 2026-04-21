Macinka na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.
Podpořil tak vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
„Nálepkování názorových oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k následným represím můžeme již dlouho sledovat v Rusku a dalších autoritářských režimech. Využívání podobné rétoriky ze strany člena vlády považujeme v demokratickém státě za zcela nepřijatelné,“ uvedla Lenhartová. Proto se podle ní hnutí rozhodlo právně bránit. „Vnímáme, že pokud bychom takové jednání bez povšimnutí akceptovali, může se stát standardem i vůči ostatním, menším subjektům, které se proti němu nedokáží účinně bránit,“ doplnila.
„Potrefená husa nejvíc kejhá,“ komentoval už dřív pro Macinka. Předžalobní výzva podle Lenhartové poskytuje Macinkovi prostor omluvit se, a to ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného organizaci a dále prostřednictvím zprávy zaslané České tiskové kanceláři. „Tímto krokem může předejít podání žaloby a následnému soudnímu sporu,“ doplnila.
Zhruba 2000 lidí se v neděli sešlo v centru Prahy, kde demonstrovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí. Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutím Duha, podle kterých se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
Červený výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují. Uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.