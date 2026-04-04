Hnutí Duha hrozí žalobou za nařčení z terorismu. Potrefená husa, míní Macinka

„Petr Macinka si jako ministr zahraničí nepochybně uvědomuje význam pojmu terorismus, který je jasně definován v trestním zákoníku. O to závažnější je, že jej ve své veřejné komunikaci používá pro nálepkování svých názorových oponentů, čímž jej rozmělňuje a přispívá k šíření strachu. Od člena vlády a představitele státu očekáváme odpovědnost, diplomatický přístup a věcnou, kultivovanou diskusi. Využívání podobné rétoriky považujeme v demokratickém právním státě za nepřijatelné. Vzhledem k nastalé situaci zvážíme právní kroky na ochranu našeho dobrého jména,“ uvedla ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.
|
Nedostanete ani korunu, dáme na to pozor, vyjel Turek proti hnutí Duha
„Potrefená husa nejvíc kejhá,“ komentoval dnes reakci Duhy Macinka.
Sympatizanty hnutí pozvala Lenhartová na demonstraci Přírodu škrtnout nenecháme 19. dubna. „Zveme všechny, kterým podobné chování politiků vadí, aby se k nám připojili. Pokus očerňovat nás, ekologickou nevládní organizaci, označováním za teroristy, zásadně odmítáme,“ uvedla.
Duha i další organizace v tiskové zprávě uvádějí, že statut vládního zmocněnce pro Green Deal i místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí Turkovi nedává pravomoc nad dotačními procesy. Turek se podle Lenhartové snaží zastrašovat před demonstrací. To Turek v pátečním vyjádření popřel.
|
Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové
„Na příští období mají aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal.
Podle mluvčího sdružení Arnika Luboše Pavloviče Česko potřebuje kvalifikovanou diskusi o ochraně přírody, zdraví obyvatel a budoucnosti krajiny.
|
Také Čína už najíždí na svůj Green Deal, upozorňuje ekolog z Hnutí Duha
Tu nelze vést v atmosféře zastrašování a nálepkování. „Ať už se se zástupci občanské společnosti politici shodnou nebo ne, profesionální a slušná debata je základním předpokladem dobrých rozhodnutí. Stále očekáváme, že představitelé státu budou s nevládními organizacemi komunikovat věcně a v souladu s pravidly, která pro grantová řízení platí,“ uvedl.