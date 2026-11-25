„Požadujeme, aby Filip Turek zveřejnil omluvu přesně ve znění stanoveném soudem, bez jakýchkoli dodatečných komentářů, nepravdivých tvrzení a obvinění či vlastních ‚kreativních‘ úprav, jakých jsme byli svědky v jeho nedávném příspěvku na facebooku,“ uvedla mluvčí hnutí Eva Pernicová.
„Soudní rozhodnutí není prostor pro vlastní interpretace ani kreativní obcházení uložené povinnosti,“ doplnila mluvčí.
Pražský městský soud v září rozhodl, že se Turek má omluvit za výrok, v němž organizaci spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že jde o parazity, které je potřeba deratizovat.
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Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě 30 dnů, proto soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání. Omluvu měl Turek podle verdiktu hnutí zaslat a zveřejnit ji také na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů.
Turek se ve videopříspěvku zveřejněném na facebooku omluvil. Připojil k němu vyjádření, v němž komentoval schválení přehrady Nové Heřminovy, proti které podle něj Hnutí Duha 29 let bojovalo, odchody pracovníků z ministerstva životního prostředí, vládní škrty v penězích na environmentální vzdělávání a dotace nebo zredukování plánů na výstavbu jaderných elektráren o 90 procent.
Dosavadní přístup Turka podle Pernicové působí více jako snaha udělat ze situace politické divadlo pro jeho publikum než jako respekt k soudnímu rozhodnutí.
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„U člověka, který zastává veřejnou funkci, je poslancem a vládním zmocněncem, považujeme takový přístup za obzvlášť problematický,“ uvedla Pernicová. Odpovědnost za vlastní jednání musí podle ní platit pro každého občana bez výjimky.
Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit. Žalobou na Macinku by se měl pražský městský soud začít zabývat ve čtvrtek.