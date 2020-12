Policie zabránila čertům z Greenpeace vyvěsit transparent na ministerstvo

V 7:30 začal u ministerstva zdravotnictví happening organizace Doctors for Future. V osm hodin pořádá na stejném místě akci hnutí Limity jsme my, které se zasazuje o „klimatickou spravedlnost, konec těžby a spalování uhlí a spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje“.

Setkání pořádané lidskoprávní organizací Amnesty international začalo v osm hodin před ministerstvem zahraničních věcí, o půl hodiny později se sešli před ministerstvem zemědělství podporovatelé Hnutí Duha.

„V pondělí 7.12. se celé klimatické hnutí rozprostře v Praze před ministerstva s cílem společně upozornit na významné rozhodnutí Rady EU (ta zasedá v Bruselu 10. a 11.12.) ohledně navýšení cíle pro snižování emisí do roku 2030,“ píše na svém facebookovém účtu.



Hnutí vyzývá své podporovatele o podporu online. „Sdílejte tento den fotku s bannerem, proč bychom měli snižovat emise a označte Ministerstvo zemědělství,“ apeluje.

„Nyní je evropský cíl 40 % snížení proti roku 1990, my chceme navýšení na 65 % a to bez zápočtu tzv. propadů uhlíku (což jsou systémy, co uhlík pohlcují jako například lesy nebo půda),“ stojí na profilu Hnutí Duha.



Ve stejný čas jako Hnutí Duha se před ministerstvem pro místní rozvoj sešlo organizace Nesehnutí a Automat. V deset hodin dopoledne se všechny skupiny potkají před pražským Rudolfinem a budou v průvodu společně pokračovat před úřad vlády.