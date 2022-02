ANO si zvolí vedení. Prvním zástupcem Babiše má šanci být Havlíček

Opoziční ANO si jako místo konání celostátního sněmu zvolilo Centrum pohybové medicíny na pražském Chodově, v těsné blízkosti centrály hnutí.

Jedním ze sledovaných momentů sněmu bude, jak se bývalý premiér Babiš vyjádří ke svým prezidentským ambicím. Kandidaturu již připustil, ale řekl, že konečné rozhodnutí chce oznámit v září. Na funkci šéfa hnutí ANO obdržel nominaci ze všech 14 krajů.

Sledovaná bude i volba Babišova zástupce, který by mohl vedení hnutí převzít, pokud by bývalý premiér uspěl při volbě příští hlavy státu, v níž by patřil mezi favority. Momentálně má k tomu blíže bývalý vicepremiér Karel Havlíček než exministryně financí Alena Schillerová, které ublížilo zjištění Seznamu, že ministerstvo financí pod jejím vedením vyplatilo fotografovi a kameramanovi na platech a odměnách za rok 1,93 milionu korun, přičemž hlavní výsledkem byla její osobní prezentace na Instagramu.

„Byl jsem naštvaný. Bylo to naprosto zbytečné, poškodilo to celé hnutí. Já osobně jsem vždycky takovéto věci striktně odděloval,“ řekl k tomu v rozhovoru pro MF DNES Andrej Babiš.

Nominace na místopředsedu hnutí ANO

Na řadové místopředsedy ANO obdrželo nominaci osm členů, mimo jiné dosavadní místopředseda a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejvíc nominací získala Schillerová, dále bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček a moravskoslezský hejtman a předseda školského výboru Sněmovny Ivo Vondrák.

Nominace na místopředsedu získali i Havlíček, místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, ostravský primátor Tomáš Macura a bývalý první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Ten v říjnu 2020 na pozici místopředsedy hnutí rezignoval poté, co porušil proticovidová opatření noční schůzkou s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou v restauraci na Vyšehradě, která měla být po desáté hodině večer zavřená.