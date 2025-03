Babiš, Havlíček, Vojtěch i Plaga. Jak může vypadat vláda hnutí ANO

13:50

Hnutí ANO si sestavilo stínovou vládu, která pravidelně pořádá tiskové konference. Podle průzkumů to vypadá, že by se někteří její členové po volbách mohli skutečně ujmout řízení země. Nejznámější tváře ANO často opakují, že složení budoucí vlády neřeší nebo že kandidátů na jeden post mají hned několik. MF DNES ale na základě informací ze zákulisí a od jednotlivých členů přináší popis, jak by budoucí kabinet mohl vypadat.