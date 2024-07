Náš hlas bude v Unii slyšet, řekl Babiš. Kritiku nové frakce odmítl

Meteorologové varovali, že se v neděli objeví velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a krupobitím, a to zejména ve východní části země. Ty odpoledne nejprve udeřily na Vysočině, poté postoupily dál...

Odborníci varují před rizikem tsunami ve Středomoří. Španělé se začali chystat

Odborníci varují před vlnou tsunami, která by mohla zasáhnout španělské pobřeží v příštích třiceti letech. Způsobilo by ji silné zemětřesení, vlna by dosáhla výše až šesti metrů. Obyvatelé pobřežních...