ANO má ještě dva kandidáty na Hrad. Cíl je dostat se do vlády, řekl Babiš

„Můj cíl je vést spokojený život,“ odvětil pak iDNES.cz Babiš na to, zda je tedy pro něj zajímavější pokusit se znov být premiérem, když vždy říkal, že je spíš člověk exekutivy a vzhledem k tomu, jaké jsou v českém poltickém systému pravomoc prezidenta a že silnější politickou figurou je tedy předseda vlády.

Stále platí, že Babiš své rozhodnutí o případné kandidatuře na Hrad oznámí nejdříve 28. října. To je alespoň poslední datum, o němž hovořil, před tím zmiňoval datum 4. listopadu, tedy pár dnů před uzávěrkou prezidentských kandidátek.

V červencovém prezidentském modelu agentury Median na prvním místě zůstává j Babiš, ač ještě kandidatu neoznámil. V prvním kole by získal by 25,5 procenta hlasů voličů. Druhý Petr Pavel by v prvním kole měl 21 procent, říká Median. O třetí místo se podle ně dělí Marek Hilšer a Danuše Nerudová, kteří by měli 7,5 procenta. Josef Středula je pátý, měl by sedm procent.

Ať hnutí ANO do prezidentské volby vyšle kohokoli, nemusí se dotyčný starat o to, aby sháněl 50 tisíc podpisů občanů. ANO má totiž 72 poslanců a k nominaci kandidáta do přímé volby hlavy státu stačí sehnat dvacet podpisů poslanců. Třetí možností jsou podpisy deseti senátorů.