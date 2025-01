Nekončící spory. Hnutí ANO znovu zrušilo místní organizaci v Liberci

V tiskové zprávě to v úterý uvedla manažerka hnutí pro Liberecký kraj Eliška Trubáková. Předseda místní organizace Marek Vávra to ale odmítá, organizace podle něj fungovala dobře. Liberecká místní organizace měla 16 členů, kteří jejím zrušení přišli o členství v ANO.

„Zrušení místní organizace předcházela řada diskusí a snah tomuto řešení předejít. Nakonec se ale ukázalo, že už není schopna táhnout za jeden provaz jako tým. Do budoucna se chystáme místní organizaci v Liberci obnovit a její členy budeme pečlivě vybírat,“ řekla k rozhodnutí zrušit místní organizaci znovuzvolená krajská předsedkyně, starostka České Lípy Jitka Volfová.

„Mohu to potvrdit, krajská organizace přišla na předsednictvo s tímto návrhem a my jsme se rozhodli jim vyhovět,“ řekl první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Většina libereckých zastupitelů ANO spadá podle Volfové pod oblastní organizaci, o členství v hnutí tedy nepřišli. Zrušení místní organizace by tak podle krajské předsedkyně nemělo mít vliv ani na fungování zastupitelského klubu v Liberci, ani na spolupráci koalice na liberecké radnici. Krajskému městu už druhé volební období vládne ANO společně s vítěznými Starosty pro Liberecký kraj a Piráty. Dohromady má 25 z 39 hlasů v zastupitelstvu Liberce.

Předseda liberecké organizace ANO, podnikatel Marek Vávra, byl v úterý rozhodnutím zaskočen. Odmítl, že by byly uvnitř místní organizace rozpory. „Uvnitř naší místní organizace nebyl problém, problémy byly spíš v komunikaci s oblastní a krajskou organizací,“ řekl Vávra. Spory podle něj souvisejí s bojem o moc uvnitř hnutí ANO v kraji a také o místa na kandidátkách, nejprve loni do krajského zastupitelstva a teď na připravované kandidátce do Poslanecké sněmovny.

Není to poprvé, co libereckou místní organizaci ANO zrušilo. V prosinci 2016 rozhodlo tehdejší předsednictvo hnutí o zrušení místních organizací v Liberci a Frýdlantu. Jako důvod uvedlo dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělovaly organizaci v Liberci.

Na základě usnesení předsednictva zaniklo členství 31 lidem. O členství v ANO přišel tehdy i liberecký primátor Tibor Batthyány. Rozhodnutím byl zaskočen, do hnutí už se nevrátil. Ani Vávra už zřejmě o členství v ANO usilovat nebude.