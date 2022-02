Faltýnek při odchodu do ústraní věnoval Babišovi obraz, který sám namaloval

Faltýnek obdržel nominaci z Olomouckého kraje, tu však v sobotu odmítl. „Vážím si nominace z Olomouckého kraje na místopředsedu hnutí, ale rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat na tuto pozici,“ řekl na sněmu Faltýnek. „Myslím, že deset let je tak akorát,“ dodal.

Poděkoval za možnost být před deseti lety u vzniku hnutí. Připomněl mimo jiné výsledky voleb v roce 2013 další volby, které ANO považuje za úspěšné. „Jsem rád, že jsem mohl jako člen hnutí k těmto úspěchům a výsledkům přispět,“ dodal.

Řekl také, kdo by podle něj měl ve vedení být. „Domnívám se, že v nejužším vedení by měla být zachována kontinuita, kterou by měl reprezentovat Richard Brabec a Radek Vondráček. Z „mladé krve“ by podle Faltýnka měli hnutí reprezentovat Karel Havlíček, Alena Schillerová a Ivo Vondrák.

Všechna jména, které bývalý první místopředseda zmínil, byla na sobotním sněmu nakonec zvolena. Prvním místopředsedou se stal Karel Havlíček.

Faltýnek nadále zůstává prvním místopředsedou poslaneckého klubu ANO. Dříve byl jeho předsedou, v říjnu minulého roku ho vystřídala exministryně financí Alena Schillerová. Faltýnek je také členem zemědělského výboru.

Darovaný obraz a objetí Babiše

Na celostátním sněmu hnutí se Faltýnek se poté, co se vzdal kandidatury, věnoval také předsedovi hnutí Andreji Babišovi. Prohlásil, že zná Babiše už dlouho. „Pořád jsem nepřišel na jednu věc. Kde v sobě bere tu úžasnou sílu. Já už té síly tolik nemám, a to jsem mladší.“ dodal s úsměvem. Babiš byl opět zvolen do čela ANO, obdržel 76 hlasů od 95 přítomných.

Jako poděkování věnoval Faltýnek předsedovi obraz. „Protože teď budu mít hlavně o víkendech dost času, tak budu víc malovat. A už jsem začal,“ řekl a kromě toho, že Babišovi předal obraz, ho také objal.

Kauza Stoka a návštěva restaurace s Prymulou

Faltýnek byl prvním místopředsedou hnutí ANO od roku 2013. Na post rezignoval v říjnu 2020 poté, kdy spolu s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou navštívil restauraci v době, kdy podle vládních opatření měly být restaurace zavřené.

Politik byl známý také pro kauzu Stoka, která se týkala korupce při zadávání veřejných zakázek. On i jeho syn Jiří Faltýnek čelili obvinění z přijímání úplatků. Hnutí ANO v reakci na kauzu zrušili brněnskou organizaci.

Jaroslav Faltýnek, který byl od vzniku hnutí ANO klíčovou postavou, po vzdání se své kandidatury odchází do ústraní. Jak sám řekl, bude mít více času na malování.