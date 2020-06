ANO se chystá zaříznout buňku v Brně, Babiš si nenechá kazit práci

Babiš rozpuštění avizoval minulý týden po jednání s brněnskými členy hnutí. Předseda vlády řekl, že nechce v hnutí lidi, kteří mohou být napojeni na pochybné kauzy. Loni po razii policie na radnici Brna-střed skončil kvůli podezření z korupce ve vazbě bývalý místostarosta Jiří Švachula , který byl zvolen za ANO.

„Mě značně irituje, když zločinci jako Švachula, který k nám přišel z ODS, a další jemu podobní poškozují moji práci,“ sdělil Babiš o víkendu Právu. Nespokojenost vyjádřil i s další představitelkou ANO v krajích, středočeskou hejtmankou Jaroslavou Jermanovou. Ta podala trestní oznámení v kauze nedostatku ochranných pomůcek i na záchranářku, která na problém upozornila. Babiš to označil za „nonsens“.

„Všechny tyto moresy a kauzy moji práci a práci našich ministrů poškozují. Jasně jsem řekl na předsednictvu, že to musí skončit, protože nejsem ochoten platit svým politickým kapitálem za různé aféry krajských organizací,“ zlobil se Babiš.

Doplnil, že velký problém vidí v mediální prezentaci jednotlivých politiků. „S některými našimi lidmi je potíž, že dávají strašně rádi rozhovory a mluví na kameru, ale když je předsednictvo nebo výbor, kde by mohli své myšlenky realizovat, tak mlčí,“ podotkl předseda hnutí.

„Nemám zájem o spolupráci s lidmi, kteří do ANO přišli jen kvůli sobě. Pracuji na tom, abychom naši zemi měnili k lepšímu a nenechám si to pokazit těmito lidmi,“ uzavřel Babiš.

Brněnské hnutí ANO řešilo v posledních týdnech velké spory. V březnu navrhl tehdejší místopředseda hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál zrušení tří brněnských organizací kvůli tomu, že někteří lidé mohli mít souvislost s kauzami spojenými se Švachulou. Původně byly buňky zrušeny, potom ale předsednictvo rozhodnutí změnilo.

Vokřál se předminulý týden rozhodl z hnutí vystoupit, přestože měl na podzim vést kandidátku do krajských voleb. Lídrem tak bude současný hejtman Bohumil Šimek. Vokřál při vystoupení z hnutí uvedl, že nechce své jméno spojovat s lidmi, kteří hnutí využívají jen pro vlastní prospěch. Ponechá si ale zatím mandáty zastupitele Brna i Jihomoravského kraje.

Proti Vokřálovi se vymezil mimo jiné Jiří Faltýnek, syn první celostátního místopředsedy Jaroslava Faltýnka, o nichž se také mluví ve spojitosti s korupční kauzou Stoka. Faltýnek mladší, který má nyní pozastavené členství v hnutí, podle svých slov s Babišem celou situaci probíral.

„Tento týden jsem poprvé mluvil s panem Faltýnkem mladším. Podle něj vše to, co se píše v médiích, jsou jen pomluvy jednoho ze stíhaných zločinců a někomu vyhovuje je udržovat ve veřejném prostoru. Kdyby to všechno byla pravda, tak by si ho policie aspoň předvolala,“ vyjádřil se premiér v Právu.

Babiš kromě obnovy buňky navrhuje v Brně i mimořádný krajský sněm, který si v tajné volbě zvolí nové vedení. Nyní vede krajskou organizaci poslankyně Taťána Malá. Podle Babiše je možné, že si krajská organizace zvolí vedení stejné, musí mít ale důvěru, aby mohlo začít pracovat na vytvoření nové brněnské organizace. Malá minulý týden řekla, že zrušení brněnské organizace je asi nejvhodnější řešení, pro které se klonilo víc členů.