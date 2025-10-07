Kupka, který byl dosud považovaný za „korunního prince“, řekl, že by nekandidoval proti Fialovi. Taková možnost ale padla pod stůl oznámením předsedy vlády, že už nebude obhajovat svůj post.
Přihlásit se do volby může i jihočeský hejtman Martin Kuba, který byl vůči koalici SPOLU vždy skeptický. Její prohra tak posiluje i Kubovy šance, pokud by se rozhodl do souboje jít.
Solidní šance může mít i ministryně obrany Jana Černochová. Ta naopak vedla kandidátku SPOLU v Praze, jedině tam trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09 porazila hnutí ANO Andreje Babiše.
Nejvíce preferenčních hlasů tu dostal ministr zahraničí Jan Lipavský. Nominovala ho ODS, ale kandidoval za SPOLU jako nestraník.
Podobně i Petr Fiala byl nejprve nestraník, a krátce po vstupu do ODS se stal i jejím šéfem. Lipavského příběh je ale o dost jiný. Byl dříve členem a ministrem za Piráty. A ty někteří politici ODS moc nemusí, ač s nimi byli tři roky v pětikoalici.