„My jsme mu nabízeli, aby byl nad věcí, aby nepoškozoval Českou republiku v zahraničí, protože tím, co dělá, ji poškozuje,“ řekl v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové na serveru Deník.cz předseda vlády Andrej Babiš. „A pokud skutečně poletí na ten summit tak náš poškodí, je to úplně zbytečné,“ dodal.
„Naše vláda říká panu prezidentovi, že si jeho účast na summitu NATO v Ankaře nepřeje,“ pokračoval ministerský předseda a doplnil, že věří, že si svou účast prezident ještě rozmyslí.
Vláda musela prezidenta zařadit do delegace mířící do Ankary poté, co jí to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud.
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Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná
Prezident Pavel argumentuje, že z Ústavy ČR pro něj plyne povinnost starat svým dílem o bezpečností a zahraniční politiku České republiky, a proto potřebuje vědět, jaký mandát bude vláda na summitu zastávat.
Babiš však tento argument odmítl a řekl, že si Hrad Ústavu vykládá po svém. „Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Já jsem byl velice tolerantní, já jsem mu ustupoval.“
Babiš také znovu připomněl a zkritizoval, že prezident Pavel trval na tom, aby Babiš před jeho jmenováním premiérem vyřešil svůj střet zájmu. Jako druhou věc pak připomněl i to, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. „Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem“
„Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. Bohužel je to tak, že pan prezident dělá kampaň za znovuzvolení. V podstatě nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ dodal Babiš ke sporu o summit Severoatlantické aliance.