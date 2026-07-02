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Pavel si vykládá ústavu, jak chce. Není dne, aby do nás nezajel, řekl Babiš

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  11:38aktualizováno  12:10
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad. (4. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta...
Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
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Hlavní problém Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník.cz. Je jednoznačně hlavou opozice a dělá kampaň za znovuzvolení, míní premiér. Babiš také řekl, že stále doufá, že se hlava státu summitu Severoatlantické aliance nezúčastní.

„My jsme mu nabízeli, aby byl nad věcí, aby nepoškozoval Českou republiku v zahraničí, protože tím, co dělá, ji poškozuje,“ řekl v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové na serveru Deník.cz předseda vlády Andrej Babiš. „A pokud skutečně poletí na ten summit tak náš poškodí, je to úplně zbytečné,“ dodal.

„Naše vláda říká panu prezidentovi, že si jeho účast na summitu NATO v Ankaře nepřeje,“ pokračoval ministerský předseda a doplnil, že věří, že si svou účast prezident ještě rozmyslí.

Vláda musela prezidenta zařadit do delegace mířící do Ankary poté, co jí to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud.

Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Prezident Pavel argumentuje, že z Ústavy ČR pro něj plyne povinnost starat svým dílem o bezpečností a zahraniční politiku České republiky, a proto potřebuje vědět, jaký mandát bude vláda na summitu zastávat.

Babiš však tento argument odmítl a řekl, že si Hrad Ústavu vykládá po svém. „Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Já jsem byl velice tolerantní, já jsem mu ustupoval.“

Babiš také znovu připomněl a zkritizoval, že prezident Pavel trval na tom, aby Babiš před jeho jmenováním premiérem vyřešil svůj střet zájmu. Jako druhou věc pak připomněl i to, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. „Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem“

„Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. Bohužel je to tak, že pan prezident dělá kampaň za znovuzvolení. V podstatě nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ dodal Babiš ke sporu o summit Severoatlantické aliance.

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