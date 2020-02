Hlavní hygienik musí být lékař, tvrdí experti. Neodstoupím, říká Gottvaldová

Právě ta možná bude muset kvůli vzdělání skončit ve funkci. Část poslanců chce uzákonit, aby měl hlavní hygienik lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Dolní komora bude o předloze rozhodovat ve středu. Současná hlavní hygienička Gottvaldová má ovšem „jen“ magisterské vzdělání nelékařského typu, konkrétně výživu a veřejné zdraví.

Podle bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty, který dříve vykonával například okresního a krajského hygienika, je však na pozici hlavního hygienika příslušné lékařské vzdělání nutností. „Při všech mimořádných situacích jsem musel umět identifikovat a zhodnotit zdravotní riziko a navrhnout opatření, a to velmi často na místě, bez svolávání širokých týmů rádců či přehazování odpovědnosti na někoho jiného,“ sdělil Valenta.

Zároveň však také musel umět vysvětlit laické i odborné veřejnosti, jaká opatření činí. „Bez všech těchto znalostí, získaných lékařským vzděláním, bych byl pouze ve vleku událostí a zbytečným úředníkem,“ pokračoval.

Pozice hlavního hygienika podle něj nemůže být jen na rovině úřední. „Při této práci nemůžeme vycházet jen ze zhodnocení, zda situace odpovídá zákonu či ne a jakou dáme pokutu, ale musíme opět vyhodnotit zdravotní riziko, posoudit širokou oblast souvislostí možného ovlivnění zdravotního stavu a pak teprve rozhodnout,“ doplnil.

Stejného názoru je podle něj dvanáct odborných lékařských společností, které působí či přicházejí do styku s veřejným zdravím či hlavním hygienikem.

Hlavní hygienik jakožto primář oddělení

Česká lékařská komora se k celé situaci vyjádřila už koncem ledna, kdy pozměňovací návrh skupiny poslanců, aby hlavní hygienik byl lékař s danou odborností, podpořila. „Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí,“ uvedl v dopise prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Stejný názor zastává i Jiří Vytlačil, který zastával post hlavního hygienika mezi lety 1993 a 2000. Podle něho je argumentace stávající hlavní hygieničky, že se jedná o úřednickou funkci a nikoliv odbornou, zavádějící (vyjádření hygieničky najdete například v tomto článku). „Myslím, že občany od hlavy hygienické služby zajímají spíš odborné věci, které očkování zavést jako povinné a které nikoliv, aby naše děti nebyly převakcinovány, které léky nakoupit pro prevenci hrozících epidemií, jaká opatření přijmout k ochraně státních hranic a tak podobně,“ uvedl.

Proto je podle něj potřeba odborné zázemí, aby mohl hlavní hygienik přijímat důležitá rozhodnutí. „A toho s prominutím žádný - byť sebelepší úředník - bez patřičného vzdělání schopen není,“ dodal Vytlačil.

Podle někdejšího hlavního hygienika Jaroslava Kříže se hygienik v čele hygienické stanice dá přirovnat k primáři oddělení nebo přednostovi kliniky v nemocnici. „Převaha jeho práce je preventivně medicínská. K řešení právních a správních problémů má k dispozici právníky,“ vysvětlil

Gottvaldová nad rezignací neuvažuje

Ministerstvo zdravotnictví se podle své mluvčí Gabriely Štěpanyové k poslaneckému pozměňovacímu návrhu staví neutrálně a nechává jej na posouzení poslanců.

Sama Gottvaldová to, že není vzdělaná v oblasti hygieny, nepovažuje za problém. „Nedá se říct, že by mě to limitovalo. Protože ty odborníky máte a nikdy nejste odborníkem na všechno,“ reagovala Gottvaldová pro iDNES.cz. Nad rezignací neuvažuje. „Zatím ne. Vzhledem k tomu, že jsem neměla pocit, že by mě to nějak limitovalo, tak ne,“ doplnila.

Veškeré aktivity v hygieně poslední roky podle Gottvaldové směřovaly k tomu, aby je mohli vykonávat i nelékaři. Pozměňovací návrh proto vnímá jako anachronismus oproti tomu, k čemu se směřovalo posledních 20 let.

„Vytváří se tam najednou nové činnosti, ne zcela šťastně definované, které by mohli dělat lékaři. Přitom v minulosti se všechno ve své podstatě upravovalo tak, aby to mohli dělat nelékaři,“ dodala.

Již dříve při vystoupení v pořadu iDNES.cz Rozstřel Gottvaldová řekla, že iniciativu zákonodárců bere „jako jejich názor“, nicméně si nemyslí, že by k výkonu funkce hlavní hygieničky potřebovala požadované vzdělání. „Musím mít ty vědomosti, ale nemyslím si, že je potřebný lékařský titul,“ podotkla.