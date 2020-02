Hlavní hygienička bude možná muset kvůli vzdělání skončit ve funkci

Poslanci ANO a KDU-ČSL požadují, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová, která je hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví od července 2016, vystudovala výživu člověka na brněnské Masarykově univerzitě.



Výbor také podpořil návrh očkovat zdarma děti do jednoho roku věku proti meningokoku, který předložila Andrea Brzobohatá (ANO). Většinu opozičních návrhů na liberalizaci pravidel pro očkování dětí, které prosazovali zejména Piráti, ale výbor odmítl.

Piráti ve výboru uspěli pouze s návrhem na zmírnění podmínek kontroly očkování pro pobyt na škole v přírodě. Zrušit očkování jako podmínku pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol se jim ve výboru nepodařilo. Jako nepřiměřený považují i vládní návrh, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech.

Vládní novela má kvůli požadavkům EU zejména zpřísnit kontroly koupališť a solárií. Má rozšířit okruh chemických látek, před kterými bude třeba zaměstnance chránit. Hygienici, kteří kontrolují kvalitu vody v přírodních koupalištích, se budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, jež mohou způsobovat například kožní choroby.

Přísnější podmínky zavádí novela také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.

Další změny mají podle ministerstva zdravotnictví hlavně snížit administrativní zátěž firmám a podnikatelům. Místo finančně nákladného měření fyzické náročnosti práce by mělo nově stačit hodnocení autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Prodejci použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti tří let, už by nemuseli zajistit testy či dokumentaci těchto výrobků jako výrobci a dovozci nového zboží.