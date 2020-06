Rážová bude napevno hlavní hygieničkou ČR, zvítězila ve výběrovém řízení

Jarmilu Rážovou se stane napevno hlavní hygieničkou ČR. Poté co zvítězila ve výběrovém řízení, ji v pondělí vláda do funkce oficiálně jmenuje. Vedením úřadu ji předtím pověřil stát dočasně právě do konkurzu. Rážová nahradila odvolanou Evu Gottvaldovou.