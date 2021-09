Kontrol by mohlo být víc, například v MHD, říká šéfka hygieniků Svrčinová

V posledním týdnu rostou počty nakažených. Očekáváte, že nárůst bude pokračovat?

Nějaký růst by samozřejmě být mohl, ale spíše očekáváme, že situace bude fluktuovat kolem stávajících čísel, maximálně se mírně zvyšovat. Je to důsledek návratu dětí do škol a všech ostatních osob do zaměstnání z dovolených. Víceméně jsme to očekávali. Kopíruje to trend ve všech ostatních státech - Rakousko, Německo... Myslím si, že situace se uklidní a podzim sice bude ve vyšších číslech, ale nebude to nic tak hrozného, jako tomu bylo loni.

Navzdory těm vyšším číslům končí testování na školách.

Zatím ještě nemáme poslední čísla. Odběr byl ve čtvrtek, než šly děti na PCR test a než je laboratoře vyhodnotí, chvíli to trvá. Takže zítra (rozhovor vznikal v neděli, pozn. red.) to budeme uzavírat a hodnotit.

Situace napříč republikou se liší, nejhůře je na tom nyní Karlovarsko a Písecko. Máte vysvětlení pro to, proč zrovna tyto okresy?

Jednak se na tom podepsal návrat dětí do škol, jednak jsou tam taky poměrně dost časté importy ze zahraničí. Jsou to kraje, kam hodně jezdí turisté, takže i turistický ruch. Ale hlavně tam jsou nyní klastry ve školách.

Když by se situace dále zhoršovala, jaká opatření by mohla být přijata?

Určitě by se zpřísňovaly podmínky pro systém OTN, tedy očkování, test, nemoc, kdy by se třeba zkracovala platnost testu, což některé země nyní dělají. Rakousko třeba navrhuje, pokud se bude zhoršovat situace, že se budou používat pouze PCR testy pro účast na různých akcích. Takže podobnou cestou bychom mohli jít i my.

Nedávno jste zmiňovala také systém „click and collect“. Můžete vysvětlit, jak by to v praxi vypadalo?

To je opatření, které by bylo přijato skutečně až v té nejhorší situaci. Vypadalo by to tak, že třeba do obchodu byste se objednala na určitou dobu, objednala si určité zboží, tam si ho vyzvedla, případně vyzkoušela. To vše v režimu jeden na jednoho. A až byste odcházela se zbožím domů, přišel by další zákazník.

Máte v tomto okamžiku scénáře zpřísňování navázaná na konkrétní čísla, nebo takové plány neexistují?

Samozřejmě přemýšlíme o všech ukazatelích, víte sama, že skoro ve všech zemích se už neřeší jen čistě incidence, ale posuzuje se i procento hospitalizovaných, procento pozitivních testů, to už používá i Evropská komise, tedy její ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, pozn. red.) delší dobu. Parametry by samozřejmě musely být výrazně horší, než jsou teď, abychom přistoupili k nějakým dalším výraznějším režimovým opatřením.

Když by se někde objevil velký klastr, zaváděla by se opatření lokálně?

Samozřejmě, pokud bude situace třeba v těch školách horší v některých krajích nebo v okresech, mohou být zavedena opatření na lokální úrovni.

Pořád se říká, že školy se už zavírat nebudou. To platí?

Samozřejmě. Nechceme zavírat nic. A úplně poslední by byly školy.

Poslední dobou se setkávám s tím, že hodně lidí v MHD a obchodech nenosí respirátory. Řekla bych, že ani v restauracích nebudou mít všichni potvrzení o bezinfekčnosti. Provádí se podle vás dostatek kontrol?

Kontrol by samozřejmě mohlo být víc. Ale když si vezmete, kolik máme pracovníků, tak v současné chvíli skoro všechny vytěžujeme buď na trasování nebo na kontroly. Od dubna jsme provedli přes 40 tisíc kontrol. Pomáhá nám i policie. Kontroly v hromadné dopravě by mohly být častější, ale snažíme se o tom jednat s městskými úřady, aby je prováděla městská policie. Snažíme se na všechny strany.

A ta jednání se vám daří? Spolupracují s vámi strážníci?

Záleží na jednotlivých městských částech. Jinak spolupráce s Policií ČR je velmi dobrá. S policejním prezidentem se domlouváme na každé kontrolní akci a ta domluva je více než vstřícná.

Zaujala mě akce, kterou udělali v ostravském MHD, kdy plošně kontrolovali respirátory. Zvažujete něco podobného ve větším měřítku?

Děje se tak celostátně. Kolegové dostali pokyny, co všechno kontrolovat. Máme informace, že například v kinech nebo v divadlech lidé odkládají respirátor. Kolegové vyrážejí i tam. Zároveň tu máme povinné hlášení akcí nad tisíc osob, které kolegové taky namátkově kontrolují. Myslím si, že přes 40 tisíc kontrol je velmi vysoké číslo.

Před rokem se v reakci na epidemii zvýšil počet pozic na hygienických stanicích. Debatuje se o tom, že by se kapacity dále zvyšovaly, nebo už to není potřeba?

Určitě bychom potřebovali více zaměstnanců. Když se před patnácti lety reorganizovala hygienická služba, tak jsme přišli o více než 500 pozic a teď jsme jich dostali zpátky 134. Takže by jich bylo třeba ještě víc, ale budeme se snažit naši činnost více zefektivnit, například větší elektronizací.

Na jaře vám pomáhala různá call centra. V tomto okamžiku se trasování stíhá, nebo bude potřeba opět taková pomoc?

Zatím trasovat stíháme, ale call centra působí nadále. Zvyšujeme jejich stavy a přeškolujeme je, protože do této chvíle nám pomáhala s takzvanými třetími hovory, což jsou kontakty nemocných nebo pomáhali obvolávat lidi, kteří se vraceli z dovolených a upozorňovali je na jejich povinnosti po návratu, tedy vyplnit příjezdový formulář nebo absolvovat test. V současné chvíli je zase přesouváme na navolávání nemocných.

V pondělí se koná další kulatý stůl o uznávání protilátek. Kloníte se k některému z postojů, tedy zda je uznávat či neuznávat?

Já jsem úředník a beru za bernou minci to, co je rozhodnuto naším nadřízeným orgánem. ECDC v tuto chvíli protilátky neuznává. Je to opravdu na diskuzi a na zvážení.