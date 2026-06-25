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Pavel v úterý jmenuje Hlaváče náčelníkem generálního štábu

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  11:58
Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč

Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč
Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč
Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč
Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč
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Prezident Petr Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu v úterý 30. června ráno na Pražském hradě. Končícího šéfa armády Karla Řehku ve funkci vystřídá jeho dosavadní první zástupce Miroslav Hlaváč.

Řehka minulý týden řekl, že předání funkce se uskuteční 30. června na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Nástupu se zúčastní i Pavel.

Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Kabinet Hlaváče schválil v květnu, Pavel následně uvedl, že je připraven ho do funkce jmenovat. Sněmovní výbor návrh projednal na konci května.

Řehkův nástupce Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident jej podpořil

Na začátku června se kandidát na nového šéfa armády setkal s prezidentem a představil mu své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Hlaváč po schůzce novinářům řekl, že ho Pavel podpořil.

Hlaváč je od srpna 2023 prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.

Řehku v čele armády vystřídá Hlaváč. Zůna řekl, proč pro něj nehlasoval

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

18. května 2026
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