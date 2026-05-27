Poslanci projednají návrh na nového náčelníka generálního štábu Hlaváče

Na jednání byli pozván i Řehka, jehož mandát končí na konci června. Dorazit by měl i ministr obrany za SPD Jaromír Zůna, který jako jediný ze členů vlády pro Hlaváče nehlasoval. Na jednání dorazil se čtyřmi jinými kandidáty.
„Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ řekl minulý týden po jednání vlády premiér Babiš.
„Samozřejmě budeme s Mirkem spolupracovat. Proč bychom také neměli navázat na třicet let naší společné spolupráce,“ uvedl pro iDNES.cz Zůna k tomu, že bude s Hlaváčem spolupracovat, i když osobně upřednostňoval do funkce jako nástupce Řehky někoho jiného.
„Jsem přesvědčen, že pan ministr Zůna, i když byl tedy naštvaný – to se nedá nic dělat – , že to pochopí a bude to dobře fungovat, musí to dobře fungovat,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník.
O definitivním jmenování náčelníka generálního štábu rozhodne prezident Petr Pavel. Už ale uvedl, žeje připraven Hlaváče jmenovat.