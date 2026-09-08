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Ministerstvo obrany zatrhlo náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu

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  14:24
Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...

Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně podpořil výbor pro obranu Sněmovny | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...
Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...
Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...
Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...
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Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se mezinárodní bezpečnostní konference YES, která se v týdnu koná v Kyjevě a kterou chtěl navštívit, nezúčastní. Serveru Seznam Zprávy to řekla mluvčí štábu Gabriela Kugler. Týdeník Respekt už dřív s odvoláním na své zdroje napsal, že Hlaváčovu cestu na Ukrajinu neschválilo ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou (za SPD).

Hlaváč, který v červnu převzal velení armády od svého předchůdce Karla Řehky, se chtěl tento týden vypravit na Ukrajinu poprvé ve své funkci. Mluvčí armády uvedla, že Hlaváčova účast na kyjevské konferenci byla předběžně v jednání, a to v rámci standardní koordinace zahraničních pracovních cest s vedením ministerstva obrany. Redakce iDNES.cz shání vyjádření ministerstva obrany.

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Respekt o víkendu napsal, že Hlaváč k cestě potřebuje povolení ministra nebo jeho náměstka, přičemž Zůna ani jeho náměstek Radovan Vích (SPD) se do té doby k tomu nevyjádřili, a tím mu návštěvu bezpečnostní konference prakticky znemožnili.

Předchozí šéf armády Řehka navštívil Ukrajinu opakovaně, také ministr Zůna krátce po nástupu do funkce v prosinci 2025 informoval, že dostal pozvání k návštěvě Ukrajiny a že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.

Postup současného vedení ministerstva obrany kritizuje jeho bývalá šéfka Jana Černochová (ODS). „Tady nejde o výlet. Miroslav Hlaváč je náčelník Generálního štábu. Ukrajinská armáda má dnes zkušenosti s vedením moderní války, které nikde jinde v Evropě získat nelze. S drony, protivzdušnou obranou, elektronickým bojem, logistikou, mobilizací i tím, jak armáda funguje pod každodenním tlakem nepřítele. Přesně tohle má český náčelník Generálního štábu vidět, slyšet a přivézt domů,“ míní Černochová.

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