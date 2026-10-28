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Hlasování o poplatcích nebylo taktické, říká Nacher. Pochybuje o času i provedení

Josef Kopecký
  8:44

Místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher ve svém pořadu Dvojí metr | foto: YoutTube - Dvojí metř Patrika Nachera

Překvapivý hlas k tomu, jak probíhalo hlasování o návrhu vlády na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, zazněl od místopředsedy Sněmovny za ANO Patrika Nachera. „Myslím si, že to není úplně dvakrát taktické, abychom o tom hlasovali v půl páté ráno v sobotu,“ řekl Nacher ve svém pořadu Dvojí metr, který vysílá na YouTube.

„V minulém týdnu, překvapivě i pro mě, se musím přiznat, proběhlo zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení na státní rozpočet v prvním čtení,“ říká v úvodu pořadu Nacher.

„Ten proces byl zvolen, a říkám, já jsem to nevěděl, já jsem se to dozvěděl v pátek ráno, z toho důvodu, že opozice dopředu říkala, že to bude obstruovat rekordně. Byla asi obava, že to vlastně je neprojednatelné za této opozice,“ říká místopředseda Sněmovny za ANO.

Přidává ale i pochybnosti. „Myslím si, že to není to taktické. I to, že jsme se nestřídali v řízení schůze, to říkám jako místopředseda, to si myslím, že je přesně voda na mlýn tomu, že když se dělá takováhle citlivá věc, tak se to má dělat procesně v pořádku, abychom se fakt bavili o tom obsahu,“ prohlásil ve svém pořadu Dvojí metr Nacher.

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O tom, jaký přesně zvolí postup koalice, věděl jen velmi omezený okruh lidí, uvedla po jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

„Ano, bylo to připravené, bylo to koordinované a bylo to v nějakém režimu. Věděl o tom jenom určitý omezený okruh lidí právě proto, že to nějakým způsobem sehrálo roli – ten moment překvapení. Byli jsme si vědomi, že bychom to jinak na program nedostali a nebyli bychom schopni to projednat v rámci prvního čtení,“ uvedla.

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Stávající systém není fér, argumentuje Nacher

Nacher ve svém Dvojím metru také řekl, že současný systém poplatků České televizi a Českému rozhlasu není spravedlivý, efektivní a férový. „Spravedlivý v tom, že dnes se platí koncesionářský poplatek za domácnost. To znamená, řekněme babička osmdesátiletá s jednou obrazovkou platí úplně stejně jako pětičlenná domácnost, kde každý má televizi, notebook, tablet, mobil, protože se to platí i z těchto přístrojů. A to fakt přece není fér,“ prohlásil Nacher.

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„Fakt je neefektivní, že když to platí všichni, tak to vybírat tímhle způsobem. Není to férové. Férové to není proto, že nevím, proč by to měli platit zejména mladí lidé, kteří teď protestují, právě z těchto přístrojů v momentě, kdy Českou televizi vůbec nesledují, nekonzumují tu službu. Stejně tak není férové, aby to platily firmy podle počtu zaměstnanců. To prostě nedává smysl,“ argumentuje místopředseda Sněmovny ve svém Dvojím metru.

Proti tomu, jaký způsob projednávání návrhu na zrušení poplatků zvolila vládní, proti tomu, že se o takové věci hlasovalo v sobotu po půl ráno ráno, což navrhl a prosadil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, protestovala už v dolní komoře parlamentu opozice.

Stejně jako proti tomu, že k řízení schůze v žádnou chvíli koalice nepustila místopředsedy Sněmovny za opoziční STAN a ODS.

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Proti průběhu schůze protestovali celou noc z pátku na sobotu lidé na Malostranském náměstí a v neděli pak na zcela zaplněném Staroměstském náměstí.

„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme. Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ reagoval na protesty premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

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