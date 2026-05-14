Fraška a karikatura, kritizuje šéf sudetských Němců usnesení české koalice

  15:05
Hlasování českých poslanců o usnesení namířeném proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně byla fraška a karikatura parlamentarismu. Řekl to předák sudetských Němců Bernd Posselt. Sjezd se podle něj navzdory hlasování v Brně příští týden uskuteční. Případné pokojné demonstrace odpůrců sjezdu hodlá respektovat.

Poslanecká sněmovna se z podnětu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve čtvrtek postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů organizátory vyzvala, aby od pořádání akce v moravské metropoli ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili.

„Byl jsem 20 let členem Evropského parlamentu. A můžu proto jasně říct: Celé to je fraška, karikatura parlamentarismu,“ řekl v první reakci na hlasování Posselt. Upozornil, že pro rezoluci hlasovalo jen 73 z 200 poslanců, přítomno jich bylo 77.

Nesouhlasíme se sudetským sjezdem, rozhodli vládní poslanci. Opozice nepřišla

„Na obrazovkách bylo vidět, že sněmovna je úplně prázdná. Opoziční strany, demokratické proevropské strany, které lze v českém parlamentu brát vážně, to bojkotovaly,“ dodal předák sudetských Němců.

Navzdory hlasování parlamentu se podle Posselta bude sjezd v Brně příští týden „každopádně“ konat. „Máme v České republice díky bohu demokracii,“ řekl. „Pokud se budou čeští odpůrci držet českých zákonů a pokojně protestovat, pak to respektuji. Ale měli by respektovat to, že i my máme demokratická práva,“ dodal. Sjezd podle něj bude pokojný a konstruktivní. Případného násilí ze strany odpůrců se Posselt neobává. „Jsou to všechno slušní lidé, kteří budou dodržovat zákony,“ řekl.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Stejnojmenná iniciativa sudetské Němce do moravské metropole pozvala už loni. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Na sjezd se chystá přijet i řada německých politiků včetně spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta a bavorského premiéra Markuse Södera. Söder se po projevu na sjezdu setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Ať Česko uzná, že vyhnání Němců bylo bezpráví, chtějí Okamurovi spojenci z AfD

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL pod Posseltovým vedením ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Boris Šťastný. (14. května 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Tomio Okamura. (14. května 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, na snímku Miroslav Ševčík. (14. května 2026)
