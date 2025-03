Koalice neví, zda bude mít hlasy na přehlasování prezidenta Pavla kvůli platům

Tedy že se platy poslanců, senátorů, členů vlády i prezidenta Pavla mají letos zvýšit o 6,95 procenta a v dalších letech maximálně o 5 procent.

Teoreticky by to pro vládu neměl být neřešitelný problém. I poté, co ji opustili Piráti, má koalice 104 poslanců, což je dostatečný počet.

Jenže někteří vládní poslanci mají s přehlasováváním prezidenta problém a váhají i kvůli tomu, že se Petr Pavel opřel o nález Ústavního soudu, s nímž je návrh vlády v rozporu.

„V každém případě si myslím, že bychom neměli s Ústavním soudem hrát ping-pong a buď se vrátit k automatu, nebo připravit návrh, který Ústavní soud neshodí,“ sdělil iDNES.cz poslanec za hnutí STAN, bývalý ministr školství Vladimír Balaš, který byl dříve také ředitelem Ústavu státu a práva.

Koalice totiž ignorovala, že platy soudců mají být znovu trojnásobkem průměrné mzdy. Je tak pravděpodobné, když se čtyřkoalice 101 hlasů pro přehlasování veta sežene, že zákon stanovující platy ústavních činitelů znovu skončí u Ústavního soudu.

Platy soudců by se se podle vládního návrhu měly letos zvýšit o méně než procento. Zástupci justice proto chtěli, aby Pavel novelu vetoval. Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna upozornil, že norma je v rozporu s nálezem Ústavního soudu. A Petr Pavel se s tím ztotožnil.

„V první řadě se neztotožňuji se způsobem, jakým se zákonodárce vypořádal s nálezem Ústavního soudu, na nějž má přijatý zákon reagovat, a to zejména v souvislosti se stanovením platové základny pro soudce na rok 2025,“ uvedl Pavel v dopise šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové z TOP 09 při zdůvodnění veta.

Kohajda se nezúčastní hlasování

Je jisté, že koalici bude chybět při hlasování o tomto zákoně hlas místopředsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Michaela Kohajdy.

„Pan Kohajda nebude přítomen,“ sdělil šéf poslaneckého klubu lidovců Aleš Dufek. „Ano, hlasování se nezúčastním, omluvím se,“ napsal iDNES.cz poslanec KDU-ČSL.

„Nejsem přesvědčen, že bychom měli přehlasovávat veto prezidenta republiky. V současnosti si myslím, že já osobně hlasovat pro přehlasování nebudu,“ řekl už dříve jako vůbec první z vládních poslanců v České televizi.

Vysokoškolský učitel a právník Michael Kohajda ze Šumperka byl na konci ledna zvolen do funkce rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

Své role se ujme v květnu, kdy v čele prestižní univerzity vystřídá Martina Procházku. Volební mandát v čele univerzity má na 4 roky a problém politiků s platy ho tak může trápit o něco méně než jeho dosavadní kolegy.

Koalice tak má pro přehlasování Pavlova veta k platům nejvýše 103 hlasů a nemůže si tak více než dva další výpadky třeba kvůli tomu, že někdo na poslední chvíli onemocní nebo jen zůstane někde na dálnici uvízlý v koloně.

Dufek neví o nikom dalším klubu KDU-ČSL, kdo by koalici chyběl. Podle informací iDNES.cz ale může další poslanec z jiného klubu vládní většině chybět nikoli kvůli problému se zákonem, ale kvůli závažným rodinným důvodům.

STAN se rozhodne před schůzí

Jista si koalice ještě v pondělí nemohla být tím, co přesně udělají někteří poslanci z vládního hnutí STAN.

„Vnitřně s tím mám trochu rozpor kvůli ústavnosti, ale samozřejmě nevím, co se stane, když to nepřehlasujeme. Proběhla férová a docela obsáhlá diskuse, kterou jsme vedli s vedením a v úterý pokračujeme,“ řekla v pondělí iDNES.cz poslankyně Eliška Olšáková. „Budu hlasovat, jak se dohodneme na klubu. Nebudu rebelující poslanec,“ zdůraznila Olšáková.

Kolik mají nově brát politici podle toho, co prosazuje koalice Poslanec bez funkci, senátor

109 500 korun (bez náhrad) Šéf výboru, komise či delegace

154 100 korun Místopředseda vlády

252 400 korun Ministr, místopředseda Sněmovny nebo Senátu

208 900 korun Premiér, předseda Senátu, předsedkyně Sněmovny

294 000 korun Prezident – 365 000 korun

Šéf rozpočtového výboru za hnutí STAN Josef Bernard dříve řekl, že návrh zákona vrácený hlavou státu do Sněmovny dává možnost případnému napadení u Ústavního soudu. V pondělí nebral telefon a nereagoval před hlasováním o návrhu na dotaz, zda tedy bude pro přehlasování prezidentova veta, nebo se zachová jinak.

„Definitivně se stanovisko potvrdí v úterý na klubu, ale s největší pravděpodobností se budeme snažit přehlasovat veto,“ napsal iDNES.cz šéf poslaneckého klubu STAN Josef Cogan.

S pomocí opozice počítat vláda nemůže – ANO i SPD prosazovaly zmrazení platů politiků až do konce roku 2029. A když se o zákonu hlasovalo poprvé, pro nebyli ani Piráti.

Návrh ANO i SPD na zmrazení platů politiků Pavel také jednoznačně odmítl. „Vnímám jako špatné řešení návrhy předložené parlamentní opozicí zcela zmrazit platy představitelů moci zákonodárné a výkonné, nebo nápady naprosto oddělit platy soudců od platů dalších představitelů státní moci,“ uvedl prezident Pavel v doprovodném dopise, který poslal spolu s vetem novely šéfce dolní komory parlamentu.

„Považuji za potřebné, abychom se dostali do stavu automaticky upravovaných platů dle jasně stanovených kritérií. Tedy stavu, kdy politici ctí nastavený automatický mechanismus a opakovaně sami neurčují své vlastní platy, populisticky je nezmrazují ani jinak ad hoc neupravují, a to ani ve volebním roce. Jako žádoucí důsledek takové úpravy vidím to, že by pak ani soudci prostřednictvím Ústavního soudu nerozhodovali o svých vlastních platech, jak se to, rovněž opakovaně, děje,“ napsal prezident.

Koalice v lednu prosadila, že se platy poslanců, senátorů, členů vlády i prezidenta mají letos zvýšit o 6,95 procenta a v dalších letech maximálně o 5 procent. Návrh schválila Sněmovna. Senát ho nepodpořil, ale ani nezamítl, a poslal na Hrad. Následně ho Pavel zamítl.

Řadovému poslanci a senátorovi se má podle návrhu vlády zvýšit měsíční plat o 7 100 korun na 109 500 korun. Premiér má nově dostávat základní plat 294 000 korun.

Prezident republiky by po zvýšení podle návrhu vlády měl mít nárok na plat 365 tisíc korun měsíčně, tedy o 23 800 korun víc než loni.

Poprvé i peníze pro „první dámu“?

Novinkou, pokud koalice nakonec prosadí svou, má být, že manželka prezidenta bude dostávat třetinu z peněz, které zatím dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu.

Letos by to bylo přibližně 101 tisíc korun měsíčně. Mělo by jít o peníze určené na náklady na reprezentaci, tedy na oblečení či na kadeřníka.

Novela, kterou vetoval prezident Pavel, počítá také s tím, že pokud by některý poslanec či senátor byl zároveň primátorem, náměstkem primátora, starostou či místostarostou, má mít nově při této kumulaci funkcí nárok na „odměnu nejvýše ve výši 0,4násobku výše odměny, která by mu jinak jako neuvolněnému členovi zastupitelstva obce při výkonu těchto funkcí náležela“.

Zda návrh vládní koalice prosadí, bude nejspíš známo někdy v úterý pozdě večer. Schůze Sněmovny sice začíná už dvě hodiny po poledni, ale v posledních měsících na nich poslanci vždy nejprve několik hodin řeší program jednání. Pokud by koalice zjistila, že nemá hlasy, mohla by ještě hlasování odložit.