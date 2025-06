Aby kabinet padl, muselo by pro nedůvěru vládě hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala je přesvědčený, že vláda pozici obhájí. Hájí ministra financí Zbyňka Stanjuru, jehož úřad věděl už letos na konci ledna od ministerstva spravedlnosti, že tehdejší šéf resortu Pavel Blažek chce přijmout téměř miliardu korun v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi. A Stanjura v tom Blažkovi nezabránil.

„U daru byly kompetence v gesci ministerstva spravedlnosti,“ hájil premiér Stanjuru v nedělní debatě v televizi Prima. Tvrdil, že Stanjura o daru nevěděl, čímž se hájí také ministr financí.

Takovou možnost odmítá bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Lidsky chápu Zbyňka Stanjuru, že musí lhát. Možné trestně-právní důsledky mu jiný prostor nedávají. Ani lidsky, ani politicky však nechápu ty koaliční kývače, kteří nám s vážnou tváří tvrdí, že mu to věří. Včetně premiéra Petra Fialy,“ napsal na sociální síti X Kalousek.

„Mohu poctivě říct, že existují jen 3 varianty: 1) Ministr financí lže. 2) Ministr financí svůj resort neřídí, netuší, co se tam děje, nikdo ho neinformuje o ničem včetně toho, co mu píší jeho vládní kolegové. 3) Kombinace obou předchozích variant. Jiné varianty neexistují. Je to smutné. Ale chceme-li se zvednout z bláta, musíme si to přiznat,“ napsal Kalousek.

Čeká se, že debata poslanců potrvá do nočních hodin a bude pokračovat ve středu. Pokud někdo z vládních poslanců nezmění názor, odolá i čtvrtému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry odolá.

Poprvé opozice neuspěla s návrhem na vyslovení nedůvěry současné vládě v září 2022 a následně v lednu a v říjnu následujícího roku. Nynější schůzi spojují koaliční politici s koncem volebního období.

Kvůli spornému daru v bitcoinech od muže, který v minulosti skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování skončil zatím ve funkci ministra spravedlnosti Pavel Blažek a ve funkci ho nahradila místopředsedkyně ODS Eva Decroix.

Prezident Petr Pavel míní, že svržení vlády by vedlo k nestabilitě. Do řádných voleb do Sněmovny, které se uskuteční začátkem října, nyní chybí jen čtvrt roku.