K vládě chce mluvit 55 poslanců, nepřítomného Babiše zastoupily cedule

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je škoda, že si jeden z vašich kolegů odskočil do fronty na korunovační klenoty,“ trefoval se do Babiše ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Premiér Petr Fiala zase ve Sněmovně prohlásil, že k míru mohou vést jen jednání, která iniciuje vláda v Kyjevě. Babiš, který se ve druhém kole prezidentské volby utká s Petrem Pavlem, totiž řekl, že by by rád uspořádal na Hradě mírový summit, pokud vyhraje souboj o hlavu České republiky.

Jednání se zřejmě protáhne i do středy, počítá se s tím, jednání v úterý skončí o půlnoci.

Hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy vyvolalo opoziční ANO. Vláda podle šéfky jejího poslaneckého klubu Aleny Schillerové neřeší skutečné problémy lidí, je asociální a neakceschopná.

Výsledek hlasování o nedůvěře je ale dopředu znám. K vyslovení nedůvěry vládě je potřeba nejméně 101 hlasů poslanců, které ale opozice nemá. ANO jich má 72, druhé opoziční hnutí SPD 20, zatímco vládní pětikoalice disponuje 108 poslanci.

Premiér Fiala dal jednání o nedůvěře vládě do souvislosti s prezidentskou volbou. „Hlasování není o tom, jak vláda pracuje,“ řekl předseda vlády. ANO souvislost jednání o nedůvěře vládě s volbou na Hrad odmítá.