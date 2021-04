Ultimátum Babišovi vypršelo. Opozice představí v úterý postup proti vládě

Šéf občanských demokratů Petr Fiala, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová premiéra Babiše vyzvali, ať o důvěru požádá sám, když jeho menšinová vláda ztratila hlasy komunistů. Ti vypověděli dohodu o toleranci.

„Konkrétní kroky představíme v úterý na tiskové konferenci koalice Spolu, včetně výsledku našeho jednání s dalšími stranami v Poslanecké sněmovně,“ uvedl v pátek Fiala. Odmtíl žádost iDNES.cz o rozhovor k této věci před úterní tiskovou konferencí.

Piráti a STAN upřednostňují rozpustit Sněmovnu a uspořádat předčasné volby. „Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Pokud by Sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, Piráti a hnutí STAN by kabinet nepodpořili.

Babiš k tomu, aby si znovu potvrdil, zda má důvěru Sněmovny, nevidí důvod. Vládnout chce až do voleb. „Jednat o rozpuštění Sněmovny je absolutně nesmysl, protože v této chvíli, když máme situaci, například co se týče s Ruskem, co se týče očkování, co se týče rozvolňování, tak potřebujeme mít stabilní vládu, která řeší tyto problémy. Takže opozice ať už si počká na ten 8. říjen. Já myslím, že to je raz dva, za pět měsíců,“ řekl Babiš k tomu, co říká výzvě Pirátů.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny je zapotřebí nejméně 120 poslanců.