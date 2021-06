Komunisté mohou před hlasováním o nedůvěře odejít. Vláda by přežila

Komunisté mohou při hlasování o nedůvěře vládě opustit sál, což by znamenalo, že by opozici chyběly hlasy k povalení vlády. Své rozhodnutí chtějí vyhlásit až ve čtvrtek před hlasováním. Názor, že by se neměli hlasování zúčastnit, ale získal podporu v anketě uvnitř KSČM. iDNES.cz to potvrdilo několik lidí z komunistické strany.