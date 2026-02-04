Blíží se hlasování o nedůvěře vládě, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomůže

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Premiér Andrej Babiš mohl proto klidně odjet do Itálie na jednání s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Mimořádnou schůzi označil předseda vlády za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví.
Mimořádnou schůzi vyvolala opozice poté, co se Babiš nedistancoval od počínání ministra zahraničí a životního prostředí, šéfa Motoristů Petra Macinky, jehož esemesky označil prezident Petr Pavel za vydírání.
Kvůli tomu také přišly v neděli do centra Prahy desetitisíce lidí vyjádřit podporu Pavlovi a výzvu Stojíme za prezidentem už podepsalo přes 700 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl, že pokud ji podepíše milion lidí, bude shromáždění na Pavlovu podporu i na pražské Letné.
Pozdvižení ve Sněmovně vyvolal ve středu Macinka, který nakonec neletěl do USA a vrátil se do Prahy. Silně se totiž opřel do prezidenta Pavla. „Nebojuje za řád a klid, nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“ kritizoval Macinka Pavla v narážce na jeho komunistickou minulost.
Opozice na to kriticky reagovala, vysmívala se Babišovi, že je slabý premiér, když proti Macinkovi rázně nezakročí, ovšem nemá k povalení Babišovy vlády dost hlasů. Má 92 poslanců, ke svržení vlády jich je třeba 101, muselo by se k ní přidat devět koaličních poslanců.
Z dosavadních dvaceti opozičních pokusů o svržení vlády uspěl jeden v roce 2009, kdy padla tehdejší vláda Mirka Topolánka z ODS.