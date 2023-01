Bude to mít vražedný dopad pro střední třídu, tepe Schillerová plán změn DPH

Koalice při hledání, jak srazit schodek o 70 miliard korun, řeší právě změny DPH, které by znamenaly zdražení léků, stravování či služeb.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS chce místo dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 procent) prosadit jen jednu a to tak, aby se zároveň vybralo více peněz z této daně.

Podražit by také mohly knihy a časopisy nebo vstupenky na kulturní či sportovní akce, z nichž dnes stát vybírá desetiprocentní daň.

Služby by mohly zamířit do základní sazby daně z přidané hodnoty 21 procent. V covidovém roce 2020 je předchozí vláda Andreje Babiše přesunula do nejnižší, desetiprocentní sazby.

ANO odmítlo souvislost hlasování o nedůvěře vládě s prezidentskou volbou

Hnutí ANO má dostatečný počet podpisů pro vyvolání schůze o nedůvěře vládě, oznámila Schillerová.

Znovu odmítla, že schůzi ANO vyvolává kvůli volbě hlavy státu. Jinou možnost nemáme, tvrdí Schillerová. „Kdybychom chtěli zasahovat do prezidentské volby, vyvolali bychom takové jednání už tento týden,“ řekla Schillerová.

Vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bude čelit hlasování o nedůvěře podruhé v tomto volebním období. Koalice má 108 poslanců, opozice jen 92 a ke svržení vlády je třeba nejméně 101 hlasů. Pokus ANO je tak prakticky předem odsouzen k nezdaru.