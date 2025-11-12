Hlášení o medvědech vystrašilo lidi na Vysočině i Hané. Nakonec se nepotvrdilo

  11:13
Výskyt medvědů na Pelhřimovsku, Karlovarsku ani Přerovsku, kde se začátkem října objevila hlášení o jejich údajném pozorování, potvrzený nebyl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) letos eviduje medvědy v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a severní části Bílých Karpat, tedy v místech, kde se medvědi dlouhodobě každoročně vyskytují.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Hlášení o údajném výskytu medvědů se týkala Senožat na Pelhřimovsku, vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku či Přerovska. Agentura zřídila speciální e-mail, kam mohli lidé zasílat případná pozorování.

„Dorazilo několik upozornění, konkrétně pět, všechna hlášení byla prověřena, výskyt medvědů na Pelhřimovsku, Karlovarsku ani Přerovsku potvrzen nebyl,“ uvedla Karolína Šůlová, mluvčí AOPK.

Experti na velké šelmy dříve označili opakovaná hlášení o výskytu medvědů v ČR za dezinformace a šíření poplašné zprávy.

Agentura letos od začátku roku do půlky října monitorovala 18 záznamů o výskytu medvěda, zvířata ale neidentifikovala, a není tedy jasné, o kolik různých jedinců šlo. Záznamy byly z oblasti Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a severní části Bílých Karpat.

V září pak ve Zlínském kraji agentura zaznamenala medvěda přímým pozorováním i záznamem na fotopast v přirozeném prostředí v lesních komplexech Javorníků.

Šůlová uvedla, že agentura je připravena prověřovat další hlášení, zaměřit se na pořízení důkazů, pobytových znaků, záznamů z fotopastí a sběru vzorků pro analýzu DNA.

V oblasti vojenského újezdu Hradiště AOPK podle Šůlové nadále spolupracuje s újezdním úřadem na monitoringu území, ze kterého byl údajný výskyt medvědů hlášen. Agentura obdržela z Vojenského újezdu Hradiště záznamy pořízené vojáky na vzdálenost asi 700 metrů, na kterých bylo několik zvířat, která podle agentury byla medvědům podobná.

Na Pelhřimovsku se jednalo podle hlášení o mládě. „Na Pelhřimovsku probíhá spolupráce s místní policií pro případ, že by bylo opakováno hlášení. Byly instalovány fotopasti ve snaze pořídit věrohodný záznam v okolí obce Senožaty,“ dodala Šůlová.

Do prověřování výskytu medvědů se v říjnu zapojila také policie a Česká inspekce životního prostředí. Situaci sledovala i ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Instituce se mimo jiné zaměřovaly na možný původ medvědů. Objevovalo se několik teorií, například že medvědi unikli z domácích chovů. Veterináři nicméně neměli od chovatelů s povolením pro domácí chov žádné informace o tom, že by medvědi uprchli. Myslivci pak chtěli prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a následně je nevypouští. Migraci ze Slovenska vyloučilo ministerstvo životního prostředí.

Pokud by se výskyt medvěda potvrdil, dohodnutý postup napříč institucemi by byl takový, že Policie ČR ve spolupráci s odborníky na odchyt velkých šelem zajistí odchyt a umístění zvířat do karantény v Zoo Dvůr Králové.

Medvěd hnědý je chráněný zákonem i mezinárodními úmluvami. Jeho lov je v Česku možný pouze na základě výjimky.

